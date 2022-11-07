«Ну это богиня просто»: Ирина Шейк в прозрачной юбке и корсете засветила свои прелести на показе Fenty

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру в моде. Она регулярно становится участницей фотосессий и показов мод. Ирина уже давно живет в Нью-Йорке. Она растит дочку Лею, которую родила от актера Брэдли Купера. Уже давно они расстались, но поддерживают отношения. Недавно бывшие влюбленные вместе отметили Хэллоуин.
Этой осенью Ирина ездила в Милан, Лондон и Париж. Она демонстрировала модные образы. В гардеробе модели есть платья, косухи, тренчи и одном из самых трендовых костюмов сезона с брюками в пол.
Накануне состоялся показ новой коллекции нижнего белья певицы Рианны. По подимуму щеголяли модели в лифах, сорочках и трусиках Fenty. Звездой вечера стала Шейк, которая продемонстрировала фигуру во всей красе в мерцающем корсете и прозрачной мини-юбке. Она дефилировала в стрингах, которые очерчивали ее пятую точку.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
«Приготовьтесь к дикости», – заявила Ирина.
Поклонники были сражены тем, как выглядит модель. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто фея», «Какая у вас роскошная фигура», «Просто слов нет! Дива», «Ну бедра такие, что закачаешься», «Ну это богиня просто», «Ноги бесконечные», «Хороша», «Ну тут ослепнуть можно от красоты», — стали писать подписчики.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды