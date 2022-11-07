«Ну это богиня просто»: Ирина Шейк в прозрачной юбке и корсете засветила свои прелести на показе Fenty

Накануне состоялся показ новой коллекции нижнего белья певицы Рианны. По подимуму щеголяли модели в лифах, сорочках и трусиках Fenty. Звездой вечера стала Шейк, которая продемонстрировала фигуру во всей красе в мерцающем корсете и прозрачной мини-юбке. Она дефилировала в стрингах, которые очерчивали ее пятую точку.

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