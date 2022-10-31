Ирина Шейк в твидовых мини-шортах и белых чулках повеселилась с Брэдли Купером на вечеринке

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру в мире моды. Она живет в Нью-Йорке в квартире на Манхэттене. Ей довелось дефилировать на модных показах в Милане, Париже, Лондоне. Она не перестает покорять новые вершины. Это осенью российская красавица снова блистала на всех главных показах.
Недавно Ирина вернулась домой. Она отметила Хэллоиун с дочкой Леей. Примечательно, что с ней был замечен Брэдли Купер. Они расстались в 2019 году, прожив вместе почти пять лет. Поклонники посчитали, что их воссоединение было только ради наследницы.
А вот 30 октября Шейк отправилась на вечеринку Self Portrait. Она облачилась в твидовые мини-шорты и мерцающий жакет с топом в розовом цвете. Модель подчеркнула стройные ноги, надев белые чулки и мюли. Кукольный лук позволил ей выгодно подать фигуру.
В Сети уже разошлась фотография, на которой Ирина позирует с основателем бренда Ханом Чонгом и главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннифулом.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что Ирина выложила кадры с мероприятия, на котором повеселилась от души. С ней провел время и Купер. Они снова покрасовались вместе на публике. Снимок смотри здесь!
Поклонники надеются, что влюбленные воссоединились по-настоящему и скоро снова будут за руки щеголять на красных дорожках. Но пока модель предпочитает молчать о личной жизни.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды