Ирина Шейк в твидовых мини-шортах и белых чулках повеселилась с Брэдли Купером на вечеринке

А вот 30 октября Шейк отправилась на вечеринку Self Portrait. Она облачилась в твидовые мини-шорты и мерцающий жакет с топом в розовом цвете. Модель подчеркнула стройные ноги, надев белые чулки и мюли. Кукольный лук позволил ей выгодно подать фигуру.

В Сети уже разошлась фотография, на которой Ирина позирует с основателем бренда Ханом Чонгом и главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннифулом.

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