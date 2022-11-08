Покормила и укачала: Регина Тодоренко показала, как возится с крохой-сыном за кулисами «Ледникового периода»

На этот раз Тодоренко решила показать вторую сторону своей удачной карьеры. Она выложила видео, которое сняла на ледовой арене, где репетирует выступление для «Ледникового периода». Сначала телеведущая каталась, а потом бежала сверкая коньками в гримерку.

Там няня нянчила ее младшего сына. Регина взяла кроху на руки, покормила грудью и укачала. Там даже есть кроватка, куда она уложила наследника спать.

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