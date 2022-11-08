Покормила и укачала: Регина Тодоренко показала, как возится с крохой-сыном за кулисами «Ледникового периода»

Регина Тодоренко уже давно прославилась на всю страну. Уже давно она живет в России и снимается в разных проектах. Зрители ее знают благодаря шоу «Орел и решка». Она стала женой Влада Топалова несколько лет назад. У пары уже растит сын Михаил. А в этом году звезда снова стала мамой. Она родила второго сына Мира.
Примечательно, что Регина вернулась к работе спустя месяц после родов. Она не скрывает, что сильно устает. Телеведущая порой просит помощи у мужа, а также берет детей с собой на съемки. И дома она им уделяет время, купает и кормит.
На этот раз Тодоренко решила показать вторую сторону своей удачной карьеры. Она выложила видео, которое сняла на ледовой арене, где репетирует выступление для «Ледникового периода». Сначала телеведущая каталась, а потом бежала сверкая коньками в гримерку.
Там няня нянчила ее младшего сына. Регина взяла кроху на руки, покормила грудью и укачала. Там даже есть кроватка, куда она уложила наследника спать.
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Поклонники восхитились тем, как артистка справляется с крохой и при этом снимается. Она признавалась, что это очень тяжело. Однако Тодоренко видит и много плюсов. Она постепенно возвращается в форму. А ее партнер Александр Энберт всегда терпелив и заботлив. Он надеется, что судьи скоро оценят их старания.
Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды