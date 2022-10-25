А лицо Мира скрыла: Тодоренко запечатлелась с подросшими сыновьями Топалова в ванной комнате

С утра Тодоренко украсила дом воздушными шариками и приготовила торт. Старший сын завтракал с ней за столом. А потом она запечатлелась с малышами в ванной комнате. Телеведущая держала на руках малышей. Примечательно, что лицо Мира она до сих пор скрывает. По всей видимости, звезда готовилась праздновать день рождения Топалова.

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