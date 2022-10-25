А лицо Мира скрыла: Тодоренко запечатлелась с подросшими сыновьями Топалова в ванной комнате

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она прославилась, когда снялась в шоу «Орел и решка». Уже давно артистка живет в России. Она вышла замуж за певца Влада Топалова. Влюбленные расписались в ЗАГСе, а свадьбу сыграли, когда телеведущая уже родила первенца — сына Михаила. В этом году у пары родился второй сын, Мир.
Уже несколько месяцев Регина снимается в нескольких проектах. Она даже вернулась в шоу «Ледниковый период». Порой телеведущая с собой берет наследников. Для младшего сына у нее всегда оборудована кроватка в гримерке. 25 октября Тодоренко начала утро, поздравив мужа с днем рождения.
С утра Тодоренко украсила дом воздушными шариками и приготовила торт. Старший сын завтракал с ней за столом. А потом она запечатлелась с малышами в ванной комнате. Телеведущая держала на руках малышей. Примечательно, что лицо Мира она до сих пор скрывает. По всей видимости, звезда готовилась праздновать день рождения Топалова.
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Регина Тодоренко с сыновьями. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Тодоренко без косметики. Другие умилились тому, как выросли сыновья супругов.
«Какая милось», «Зачем прятать лицо малыша? Много о себе мните», «Влад точно счастливый», «Вот это пучок детей», «Какая трогательная фотография», «Просто очаровательные сыновья», «Какая вы смешная», — стали писать пользователи Сети.