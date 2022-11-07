Как француженка: Тодоренко отметилась в трикотажном платье с разрезом и ультрамодной дубленке горчичного цвета

Регина Тодоренко является одной из самых известных телеведущих. Она прославилась благодаря шоу «Орел и решка». Потом ей удалось запустить свои шоу в интернете. Она теперь частая гостья на светских раутах и в шоу. Артистка мечтает сниматься в кино. В этом году она делала паузу в карьере, так как снова стала мамой.
На этот раз Регина родила сына Мира за границей. Но она вернулась в Россию и уже спустя месяц приступила к работе. Жена Влада Топалова даже участвует в шоу «Ледниковый период». Примечательно, что она успевает кататься на льду, сниматься и растить малышей. С ней постоянно находится и старший сын Михаил.
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На этот раз Тодоренко решила показать, как выглядит, когда не устала. Она не только сделала макияж, но и нарядилась. На съемки телеведущая предстала в трикотажном платье пудрового цвета. Она дополнила лук сапогами и ультрамодной дубленкой горчичного цвета. Изюминкой наряда стал берет в стиле француженок.
Поклонники признались, что пришли в восторг. Многие уверены, что такой стиль идет Регине. Не так давно Бородина также приобрела дубленку на зиму.
«Какая милая», «Это очень классно», «Цвета так вам идут», «Тут нежная и женственная», «Даже платье хорошо сидит», «Приятно видеть, когда следишь за собой», — стали писать подписчики.
Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды