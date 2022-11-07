Как француженка: Тодоренко отметилась в трикотажном платье с разрезом и ультрамодной дубленке горчичного цвета

На этот раз Регина родила сына Мира за границей. Но она вернулась в Россию и уже спустя месяц приступила к работе. Жена Влада Топалова даже участвует в шоу «Ледниковый период». Примечательно, что она успевает кататься на льду, сниматься и растить малышей. С ней постоянно находится и старший сын Михаил.

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