Пухлые щеки и носик-курносик: Регина Тодоренко с крохой-сыном на руках отметилась на ледовой арене

Регина Тодоренко давно стала популярной телеведущей. Она прославилась благодаря шоу «Орел и решка». Раньше Регина активно снимала свои проекты, но в этом году она сделала перерыв. Блогерша находилась в интересном положении. У нее родился сын Мир. Также с мужем Владом Топаловым звезда растит старшего сына Михаила.
Примечательно, что Тодоренко уже спустя месяц после родов вернулась на работу. Она активно снимается в телепередачах и даже выступает на льду в рамках шоу «Ледниковый период». Зачастую с собой артистка берет детей.
На этот раз Тодоренко поделилась кадрами с ледовой арены. Она не боится представать без макияжа на публике. На фото телеведущая была с растрепанными волосами. Она держала на руках младшего сына. Пока пара скрывает его лицо. Но Регина засветила его пухлые щеки и носик. Она сама залюбовалась наследником.
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Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательным фото. Многие с радостью стали разглядывать Мира. «Ой, как нежно», «Приятно, что вы не оставляете дете няням», «Ой, носик курносый», «Пора нам уже показать», «Такой карапуз», «Ждем уже фото с личиком», «Явно красивый, как брат», — стали писать пользователи Сети.