Пухлые щеки и носик-курносик: Регина Тодоренко с крохой-сыном на руках отметилась на ледовой арене

На этот раз Тодоренко поделилась кадрами с ледовой арены. Она не боится представать без макияжа на публике. На фото телеведущая была с растрепанными волосами. Она держала на руках младшего сына. Пока пара скрывает его лицо. Но Регина засветила его пухлые щеки и носик. Она сама залюбовалась наследником.

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