Когда фасон идеальный: Кудрявцева в ультрамариновом костюме с эффектом стройности предстала на съемках

На этот раз Кудрявцева выложила кадры из гримерки. Она покрасовалась в костюме ультрамаринового цвета. Брюки-дудочки подчеркнули ее стройные ноги, а жакет на запах сделал ее талию визуально более узкой и скрыл изъяны. Прическу ей менять не стали, оставив прямые белые пряди.

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