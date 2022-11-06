Когда фасон идеальный: Кудрявцева в ультрамариновом костюме с эффектом стройности предстала на съемках

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Поклонники удивляются, что она ни капли не постарела. Многие отмечают, что выросли, смотря передачи с ее участием. В этом году блондинке исполнился 51 год. Она теперь появляется в качестве члена жюри в шоу «Суперстар». А дома ее ждет дочка Мария, которой четыре года.
В обычной жизни Лера носит спортивные костюмы и яркие наряды. А вот для эфира стилисты подбирают для нее платья и комбинезоны. Каждый раз она предстает в новом аутфите. В этом сезоне е луки ярких тонов.
На этот раз Кудрявцева выложила кадры из гримерки. Она покрасовалась в костюме ультрамаринового цвета. Брюки-дудочки подчеркнули ее стройные ноги, а жакет на запах сделал ее талию визуально более узкой и скрыл изъяны. Прическу ей менять не стали, оставив прямые белые пряди.
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Поклонники были в восторге. Часто они видят Леру в розовых нарядах и сравнивают ее с Барби. Но этот костюм привел их в настоящее восхищение. «Ну что за леди!», «Какая вы стройная», «Сидит идеально», «Цвет фантастический», «На вас каждый раз приятно смотреть», «Опять вам словно 25 лет! Чудо», — стали писать фанаты.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды