Самый модный фасон: Лера Кудрявцева в костюме цвета сочной травы отметилась на съемках

На этот раз Кудрявцева покрасовалась в гримерке в костюме цвета сочной травы. Она была в жакете оверсайз с цветком-бантом, в стиле Сары Джессики Паркер. Телеведущая умело скрыла изъяны фигуры. Она поддержала тренд на свободный фасон, а также яркий цвет. Лера признавалась, что в 51 год прикладывает усилия, чтобы выглядеть молодо.

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