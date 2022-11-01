Самый модный фасон: Лера Кудрявцева в костюме цвета сочной травы отметилась на съемках

Лера Кудрявцева является одной из известных телеведущих. Она уже давно ведет шоу «Секрет на миллион». Блондинка также из года в год ведет «Новую волну» и «Песню года». Она не скрывает, что привыкла много работать. В 51 год звезда следит за внешностью и может похвастаться стройностью.
Дома Леру всегда ждут муж Игорь Макаров и дочка Мария, которой четыре года. Малышка все чаще веселит маму. Она любит с ней беседовать и даже спорить. Но этой осенью у телеведущей особенно плотный график. Почти каждый день блондинка оказывается на съемках.
На этот раз Кудрявцева покрасовалась в гримерке в костюме цвета сочной травы. Она была в жакете оверсайз с цветком-бантом, в стиле Сары Джессики Паркер. Телеведущая умело скрыла изъяны фигуры. Она поддержала тренд на свободный фасон, а также яркий цвет. Лера признавалась, что в 51 год прикладывает усилия, чтобы выглядеть молодо.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красотка», «Этот цвет лучше розового! Такая свежая», «Костюм прям завладел вниманием», «Очень вы стильная», «Глаз не оторвать! Стройняшка», «Хорошенькая! Костюм заворожил сразу», — стали писать подписчики
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды