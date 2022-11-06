Мамина модница: Кудрявцева засняла подросшую дочку в шапке с помпоном и пуховом комбинезоне на променаде

На вечерний променад Кудрявцева нарядила наследницу в пуховой комбинезон красного цвета и белую шапку с помпоном. Девочка шла по бордюру, стараясь держать равновесие. Телеведущая наблюдала за дочкой, которая заметно выросла за минувшие месяцы. Она уже сама предпочитает выбирать себе наряды и прически.

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