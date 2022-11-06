Мамина модница: Кудрявцева засняла подросшую дочку в шапке с помпоном и пуховом комбинезоне на променаде

Лера Кудрявцева уже давно строит карьеру на ТВ. Она ведет не только передачи «Секрет на миллион», «Звезды сошлись», но и многие премии, концерты. В 51 год блондинка продолжает следить за внешностью. На съемках она щеголяет в модных нарядах. Примечательно, что звезда этой осенью также участвует в шоу «Суперстар» в качестве члена жюри.
Обычно Лера посвящает выходные семье. Лишь иногда она проводит время с друзьями. 5 ноября телеведущая сводила дочку Марию на выставку новогодних елок. Она также показала, как четырехлетняя наследница впервые делает макияж. А вот вечером они пошли гулять.
На вечерний променад Кудрявцева нарядила наследницу в пуховой комбинезон красного цвета и белую шапку с помпоном. Девочка шла по бордюру, стараясь держать равновесие. Телеведущая наблюдала за дочкой, которая заметно выросла за минувшие месяцы. Она уже сама предпочитает выбирать себе наряды и прически.
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Поклонники осыпали комплиментами маленькую Марию. Многие считают, что она станет артисткой. «Уже такая большая», «Машка просто невероятная», «Так выглядит счастливое детство», «Приятно видеть, что вы всегда уделяете время с дочкой», «Как вы только все успеваете», «Просто чудесная», — стали писать подписчики.
Мария Макарова. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой