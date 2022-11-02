«Любимки мои»: дочка Лазарева в сиреневом сарафане прочитала стих для бабушки вместе с братом (видео)

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он смог завоевать множество наград. Певец продолжает выпускать треки, играет в театре и ведет разные передачи на ТВ. При этом он успевает быть заботливым папой. У артиста растут детки, которых ему родила суррогатная мать. Никита уже учится во втором классе, а Анне всего четыре года.
Обычно Лазарев редко делится кадрами, на которых позирует с семьей. Примечательно, что он 31 октября отпраздновал сразу два события. У его мамы Валентины Викторовны был юбилей, а сыну исполнилось восемь лет. Для наследника он устроил вечеринку.
Мама певца отпраздновала свой юбилей. Она решила похвастаться тем, как ее поздравили внуки. На видео Никита и Анна читали стих, поздравив бабушку. Дочка артиста была в белой блузке с широким воротником и сиреневом сарафане. Они с выражением читали стих.
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«Мои лучики солнышка! Любимки мои! Благодарю всех за поздравления, за искренние пожелания! И я желаю всем здоровья, счастья и любви! Все будет хорошо! Многое зависит от нас самих!» – написала Валентина.
Поклонники восхитились малышами. Многие отметили, что Анна подросла и покоряет своей милой внешностью. А вот Никита повзрослел.
Никита и Анна Лазаревы. Фото: соцсети