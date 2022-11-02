«Любимки мои»: дочка Лазарева в сиреневом сарафане прочитала стих для бабушки вместе с братом (видео)

Сергей Лазарев с детьми

Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети звезды

Мама певца отметила свой юбилей. Внуки подготовили для нее трогательное поздравление.

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он смог завоевать множество наград. Певец продолжает выпускать треки, играет в театре и ведет разные передачи на ТВ. При этом он успевает быть заботливым папой. У артиста растут детки, которых ему родила суррогатная мать. Никита уже учится во втором классе, а Анне всего четыре года. 

Обычно Лазарев редко делится кадрами, на которых позирует с семьей. Примечательно, что он 31 октября отпраздновал сразу два события. У его мамы Валентины Викторовны был юбилей, а сыну исполнилось восемь лет. Для наследника он устроил вечеринку. 

Мама певца отпраздновала свой юбилей. Она решила похвастаться тем, как ее поздравили внуки. На видео Никита и Анна читали стих, поздравив бабушку. Дочка артиста была в белой блузке с широким воротником и сиреневом сарафане. Они с выражением читали стих. 

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«Мои лучики солнышка! Любимки мои! Благодарю всех за поздравления, за искренние пожелания! И я желаю всем здоровья, счастья и любви! Все будет хорошо! Многое зависит от нас самих!» – написала Валентина.

Поклонники восхитились малышами. Многие отметили, что Анна подросла и покоряет своей милой внешностью. А вот Никита повзрослел. 

Никита и Анна Лазаревы. Фото: соцсети

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