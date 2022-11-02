«Любимки мои»: дочка Лазарева в сиреневом сарафане прочитала стих для бабушки вместе с братом (видео)

Мама певца отпраздновала свой юбилей. Она решила похвастаться тем, как ее поздравили внуки. На видео Никита и Анна читали стих, поздравив бабушку. Дочка артиста была в белой блузке с широким воротником и сиреневом сарафане. Они с выражением читали стих.

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