Как двукратный призер Евровидения Сергей Лазарев стал одним из самых скрытных артистов эстрады

Сергей Лазарев рьяно оберегает личную жизнь от посторонних. Только когда папарацци предъявили миру фото с сыном, музыкант решился на признание — он уже два года является отцом мальчика по имени Никита.

Повторилась история с тайным ребенком Лазарева в 2019 году. Тогда артист рассказал, что у него год назад родилась дочка. Сейчас музыкант — примерный отце двоих прекрасных деток, которых, вопреки собственной политике скрытности, показывает в микроблоге. Только их появление на свет никак не комментирует.

Как Сергей Лазарев обрел семейное счастье,- а главное — с кем, — параллельно став одним из самых популярных исполнителей современности, — читайте в нашем материале.

Сергей Лазарев: детство, родители, брат

Сергей Вячеславович Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. Его родители Вячеслав Юрьевич и Валентина Викторовна развелись, когда Сереже было 5 лет. Он стал вторым ребенком в семье, у него был старший брат Павел, а также могла бы быть и сестра, но она погибла при родах. Пятилетняя разница в возрасте между мальчиками на их взаимоотношениях не отразилась – они были очень дружны, и Сергей очень сильно страдал, когда Павел погиб в автоаварии в 2015 году.

Мать одна воспитывала сыновей и старалась, чтобы мальчики ни в чем не нуждались. С четырех лет Сережа стал заниматься спортивной гимнастикой, но с годами утратил интерес к занятиям и переключился на творчество – музыку и театр.

С 9 лет Сережа вместе с братом выступал в ансамбле имени Владимира Локтева, параллельно начал играть в театральной студии Бориса Покровского. В школе будущий артист тоже проявлял активность и стал даже капитаном команды КВН.

В 1995 году, когда Сереже было 12 лет, мальчик попал в ансамбль «Непоседы», ставший альма матер многих звезд эстрады. Лазарев отправился на отбор в труппу, скорее, за компанию, но руководители коллектива приметили симпатичного паренька и взяли его в состав. Благодаря этому началась новая, насыщенная гастролями и знакомствами жизнь.

В «Непоседах» Сережа Лазарев выступил в 1995 году в конкурсе «Золотой Ключик» и победил в нем, кроме того, стал лауреатом международного конкурса «Браво Брависсимо» в Италии, а в 1997 году на вокальном телешоу «Утренняя звезда» занял первое место.

Сергей Лазарев: Smash!!

В 2000 году вместе с коллегой по «Непоседам» Владом Топаловым Сергей Лазарев стал солистом группы Smash!! Артисты вдвоем выступили на дне рождения отца Топалова, Михаила Генриховича, исполнив хит Belle. Исполнение так впечатлило именинника, что он начал продюсировать юных вокалистов.

Первый альбом группы Smash!! Не заставил себя долго ждать. В 2002 году, после победы на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» Топалов и Лазарев представили студийник Freeway, который практически в миг стал золотым, разойдясь миллионным тиражом.

Второй альбом группы появился в декабре 2004 года под названием 2nite, и после его выхода Сергей Лазарев объявил об уходе из проекта, занявшись сольной карьерой.

Сергей Лазарев: сольная карьера, Евровидение

Уйдя в сольное плавание, Сергей Лазарев сосредоточился на англоязычном творчестве и заключил контракт со звукозаписывающей компанией «Стиль рекордс». Через год уже появился первый альбом музыканта, исполняющего песни на английском языке, — Don’t Be Fake.

Над ним артист трудился в Лондоне в сотрудничестве с Брайаном Роулингом, который продюсировал Селин Дион, Энрике Иглесиаса, Бритни Спирс и других селебрити с мировым именем.

Лазарев подчеркивал, что образцом качества для него является американская эстрада. И второй альбом TV Show, который вышел в 2007 году, тоже оказался полностью на английском. За это его критиковали многие. И артист представил русскоязычный сингл «Зачем придумали любовь», который стал настоящим хитом. Также среди лучших считаются песни «Даже если ты уйдешь», Everytime, Fake, Eye of the Storm.

Следующего альбома поклонники ждали три года. В 2010 году увидел свет Electric Touch, записанный в сотрудничестве с Sony Music Entertainment в Великобритании. Он быстро приобрел статус золотого по итогам релиза, а хит Instantly стал саундтреком фэнтэзи «Хроники Нарнии: Покоритель зари». Среди всех 14 композиций альбома лишь одна оказалась на русском языке.

Через два года исполнитель подарил фанатам четвертый студийник с названием «Лазарев.», и треки «Take It Off», «Нереальная любовь», Stumblin стали настоящими хитами. Кроме того, в самое сердце поклонникам Лазареву удалось попасть песней Cure the Thunder, которую он записал с американским хип-хоп исполнителем Ти-Пэйном. В поддержку релиза артист представил новое концертное шоу, которое было оснащено по последнему слову техники и световых и мультимедиаэффектов. За него музыкант удостоился премии «Муз-ТВ» в номинации «Лучшее концертное шоу года».

Полностью русскоязычным стал пятый альбом, то есть сборник лучших песен The Best (Russian Edition) в 2015 году, в честь 10-летия сольной карьеры. Помимо хитов «В самое сердце» и «Весна», которые артист выпустил ранее в качестве синглов, в сборник также вошли композиции «Биение сердца», «Даже если ты уйдешь», «Вспоминай» и балладная версия песни «Слезы в моем сердце».

В том же году Сергей Лазарев лидировал в отборе на музыкальный конкурс Евровидение-2016 с песней You Are the Only One. Авторами композиции стали Филипп Киркоров и Дмитрис Контопулос. По итогам выступления музыкант занял третье место, хотя зрители отдали артисту первое место. Судьбу российского артиста решило жюри, и многие назвали это решение политическим.

Кстати, Лазарев в одном из интервью признавался, что не сразу принял предложение поехать на Евровидение. В течение восьми лет музыканту поступали такие предложения, но он их не принимал.

Следующим русскоязычным стал шестой альбом «В эпицентре» в 2017 году. Он сразу же возглавил топ iTunes и по итогам продаж стал платиновым. За него Лазарев получил премию Муз-ТВ как лучший альбом года.

Следом за шестым спустя несколько месяцев Лазарев издает седьмой альбом, на этот раз полностью англоязычный — The One. И снова попадает в лидеры, возглавив с ним российский чарт iTunes и получив премию Муз-ТВ в соответствующей номинации. Останавливаться Лазарев и не думает – он представляет новую концертную программу N-Tour, названную в честь первенца Никиты, и с ней отправляется на гастроли.

В начале 2019 года Сергей Лазарев получил шанс взять реванш на Евровидении. Артист был выбран ВГТРК на предстоящий конкурс, который проходил в Израиле. Песню для выступления музыканту вновь написали те же авторы, она получила название Scream. Однако, справедливость не восторжествовала – Лазарев по итогам голосования опять занял 3 место, получив 370 баллов.

В том же году Сергей Лазарев представил сразу два новых альбома. Сначала мини-сборник «Я не боюсь», насчитывающий восемь песен и навеянный духом клубной музыки 90-х, который также возглавил российский чарт iTunes. А чуть позже — полностью русскоязычный альбом «Это я».

Серей Лазарев: театр, кино, телепроекты

По окончании школы Лазарев поступил в школу-студию МХАТ на курс Дмитрия Брусникина и через четыре года окончил ее. За время студенчества Сергей сыграл в нескольких спектаклях в Московском театре им. А.С. Пушкина: «Ромео и Джульетта», «Одолжите тенора», «Таланты и покойники», «Женитьба Фигаро». Дипломной стала роль Алеши Карамазова в постановке «Несколько дней из жизни Алеши Карамазова».

Впоследствии Лазарев получил за эти пьесы несколько театральных премий – две «Чайки» и «Хрустальную Турандот», а также «Звезду Театрала».

Поклонники имели удовольствие наблюдать за кумиром в различных телепроектах и шоу. Сергей Лазарев стал участником проекта «Цирк со звездами» в 2007 году и стал его победителем. В следующем году он уже выступал на льду в танцевальном проекте канала «Россия 1» и вновь оказался первым.

В 2011 году Лазарев оказался в числе участников шоу «Призрак оперы», в 2013-м – в проекте «Универсальный артист», параллельно выступая в программе «Хит». В 2014 году музыкант стал наставником в музыкальных программах «Хочу к Меладзе» и «Голос Украины». В 2020 году стал спецгостем шоу «Маска» в костюме Динозавра, а в 2021-м одержал победу на шоу «Танцы со звездами».

Помимо этого, Лазарев постоянно появляется на сцене как ведущий различных проектов. Например, он стал ведущим «Песни года» с 2008 года, «Танцуй» в паре с Екатериной Варнавой в 2015 году, а также проекта «Дуэты» в 2021 году.

Не обошел стороной артист и кинематограф. Подростком Сергей появился в эпизоде «Ералаша» в 1997 году, затем группа Smash! Предстала на экране картины «Ночь в стиле диско» (2005 г.).

Лазарев появился в нескольких фильмах в роли самого себя – «Самый лучший фильм-2» (2009 г.), «Zолушка» (2012 г.), «Папины дочки» (2012 г.), «Дылды» (2019 г.). Голосом Сергея Лазарева говорят многие анимационные герои, например, Артур в «Шреке Третьем», волк Хамфри в «альфе и Омеге: Клыкастая братва», экскурсовод Роб в «Губке Боб Квадратные Штаны».

Сергей Лазарев: личная жизнь

Свою личную жизнь Сергей Лазарев тщательным образом скрывает от посторонних. Первые серьезные отношения певца, которые стали достоянием общественности, – это роман с Лерой Кудрявцевой. Пара часто появлялась вместе на различных сценах в статусе соведущих, а позже подтвердила – они не просто коллеги.

Отношения с Кудрявцевой у Лазарева продлились четыре года – с 2008 по 2012 годы. Причину расставания Лера назвала сама – ее бойфренд уж слишком был помешан на работе и не стремился создавать семью. Сам артист никак не прокомментировал разрыв.

Отношения пары с 12-летней разницей в возрасте, кстати, многим казались подозрительными. Хейтеры даже заявляли, что у них контракт, и они должны для публики играть влюбленных. Но позже Кудрявцева признавалась, что была по уши влюблена в Лазарева. После расставания с ним она по-прежнему поддерживает хорошие отношения, хоть уже несколько лет замужем.

«Он — моя родственная душа. Он не лучший мой друг, но очень большой товарищ», — рассказывала впоследствии сама Кудрявцева.

После романа с телеведущей артисту приписывали отношения со многими коллегами по сцене – украинками Сантой Димопулос и Ани Лорак, но артист развенчал эти заблуждения.

В 2015 году музыкант лично признался, что у него есть возлюбленная. Но кто она и чем занимается, Лазарев не рассказал. И через год выяснилось, что артист уже почти три года является отцом – у него растет сын Никита. О матери мальчика по сей день ничего не известно.

Скрывать личное артист продолжил, и о том, что у него появилась дочка, сообщил сам, когда девочке уже был годик. Он поведал об этом своей экс-подруге Лере Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион» осенью 2019 года. Девочку папа назвал Анной, подчеркнув, что у нее и старшего наследника — одна и та же биологическая мать. Но вынашивали детей разные суррогатные матери.

Из-за такой скрытности Лазарева не раз подозревали в нетрадиционной ориентации. Но как бы то ни было, с кем он сейчас встречается (или живет) — не известно.

Сергей Лазарев: доходы

Сергей Лазарев не покидает рейтинг Forbes «Главные российские знаменитости» уже более 10 лет. За это время артист оказывался в топ-10, разместившись на 7 месте в 2016 году с доходом в 1,3 млн долларов. По итогам 2020 года Сергей Лазарев занял 11 место с суммой заработка, равной 4,4 млн долларов.

Сергей Лазарев сейчас

Кроме сцены, в постоянном поле зрения артиста воспитание двоих детей. Артист хочет, чтобы Никита и Аня выросли счастливыми людьми с правильными взглядами на жизнь, и старается не взращивать в них культ отца. Старший наследник в этом году стал первоклассником, и папа занял свободное время сына различными кружками – рисованием, танцами, музыкой и изучением английского языка.

Сейчас Сергей Лазарев по-прежнему полон творческих планов, которые, на радость поклонникам, воплощает в жизнь. Артист в 2021 году представил сингл «Последний день Помпеи» и готовит грандиозное шоу «Я не боюсь», старт которого назначил на весну 2022 года.

Не забывает Лазарев и о физическом самосовершенствовании. Сергей недавно признался, что за последний год сильно похудел.

«Поэтому сейчас, наоборот, набираю мышечную массу, пытаюсь войти в форму. Никакой диеты специальной нет — ем нормально, просто занимаюсь в зале регулярно», — отметил артист, который весит 73 кг при росте в 181 см.

