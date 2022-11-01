Сергей Лазарев закатил праздник: дочка певца в нежно-розовом платье с рюшами повеселилась на вечеринке с братом

На этот раз Сергей устроил праздник для сына, которому исполнилось восемь лет. Певец организовал вечеринку в стиле супергероев. Мальчика поздравляли аниматоры в костюмах роботов-трансформеров и герои фильмов Marvel. Именинник был в черном костюме и рубашке. Он позвал на праздник своих друзей и одноклассников.

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