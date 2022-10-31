Два праздника сразу: Лазарев отметил юбилей мамы и день рождения своего подросшего сына (фото)

Лазарев поспешил поздравить маму Валентину Викторовну с юбилеем. Ей исполнилось 65 лет. Певец позировал с ней на вечеринке.

«Мамуленька! Любимая!! С днем рождения! Спасибо тебе за все! Будь здорова и счастлива! Улыбайся, смейся, наслаждайся жизнью! Пусть у тебя все будет хорошо!! Я тебя люблю!» – написал он.

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