Два праздника сразу: Лазарев отметил юбилей мамы и день рождения своего подросшего сына (фото)

Сергей Лазарев уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Он не дважды ездил на «Евровидение», получил престижные награды. Певец теперь также часто ведет телевизионных шоу и становится членом жюри. При этом он всегда уделяет время своей семье. Артист растит сына Никиту и дочку Анну. Малышей ему родила суррогатная мать.
Не так давно Лазарев создал новое шоу. У него прошел оглушительный концерт в столице. Дети пришли поддержать его, а также подруга Ани Лорак. А вот 31 октября в семье артиста состоялось сразу два праздника.
Лазарев поспешил поздравить маму Валентину Викторовну с юбилеем. Ей исполнилось 65 лет. Певец позировал с ней на вечеринке.
«Мамуленька! Любимая!! С днем рождения! Спасибо тебе за все! Будь здорова и счастлива! Улыбайся, смейся, наслаждайся жизнью! Пусть у тебя все будет хорошо!! Я тебя люблю!» – написал он.
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Сергей Лазарев с мамой. Фото: соцсети звезды
А сама именинница поздравила внука с днем рождения. Никите исполнилось восемь лет. В его честь артист устроил праздник.
«Дети - это счастье. Дети - это радость. Дети - в жизни свежий ветерок. Их не заработать, это не награда
Их по благодати взрослым дарит Бог! А мне по благодати бог подарил внука! Умного, воспитанного, интеллигентного! Это счастье!
Никитушка, любимый, с днем рождения! Желаю тебе, дорогой, на долгие годы оставаться таким же честным, глубоким. Помни, мы всегда рядом, мы наблюдаем за твоими успехами, иногда и ошибками. Главное всегда быть честным человеком. Мы тебя любим и гордимся тобой! С днем рождения!» – написала Валентина Викторовна.
Валентина Лазарева с внуком. Фото: соцсети звезды