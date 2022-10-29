Прыгала на трибунах и пела: подросшая дочка Сергея Лазарева в платье поддержала папу на его концерте

На этот раз Анна была в платье принцессы. Она внимательно смотрела на папу и пела вместе с ним. По всей видимости, малышка знает наизусть все песни Лазарева, хотя он признавался, что против культа отца. Артист запрещает няням включать его песни дома. Дочка певца даже запрыгала от радости, когда очередной номер завершился. А вот брата рядом с ней не было.

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