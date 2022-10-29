Прыгала на трибунах и пела: подросшая дочка Сергея Лазарева в платье поддержала папу на его концерте

Сергей Лазарев уже много лет строит карьеру на сцене. Примечательно, что он дважды ездил на «Евровидение». Артист завоевал большое количество наград. Теперь он не только записывает песни, но и ведет развлекательные передачи. Лишь о личной жизни Сергей говорит редко. Но перестал скрывать своих детей Никиту и Анну.
На днях Лазарев дал большой концерт в Москве. Его поддержали Ольга Бузова и Ани Лорак. Среди гостей были и его родные. Пока певец танцевал и исполнял своих хиты на сцене, на трибунах за ним наблюдала дочка.
На этот раз Анна была в платье принцессы. Она внимательно смотрела на папу и пела вместе с ним. По всей видимости, малышка знает наизусть все песни Лазарева, хотя он признавался, что против культа отца. Артист запрещает няням включать его песни дома. Дочка певца даже запрыгала от радости, когда очередной номер завершился. А вот брата рядом с ней не было.
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Поклонники осыпали комплиментами кроху. Многие отмечают, что у нее глаза, как у папы. Некоторые также увидели в ней артистические данные. «Ну что за чудесная девочка», «Она уже рвется на сцену», «Главная папина модница», «Просто прелесть», «Такая милашка! Я не могу», — стали писать подписчики.
Анна Лазарева. Фото: соцсети звезды