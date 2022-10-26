«Правильно, зачем рубашку застегивать»: Настя Ивлеева блеснула своим упругим декольте в лифе из денима

На фото Настя предстала в джинсах и белой рубашке, которую не стала застегивать. Она засветила упругое декольте в лифе из денима. При этом блогерша была без макияжа, а волосы собрала в пучок. Она не стала прятать свои прелести от поклонников.

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Пользователи Сети были сражены. Многие признались, что Ивлеева выглядит очень притягательно. «Какая красотка», «Ох, какое декольте», «Какая шалунья», «Это очень эффектно», «Правильно, зачем рубашку застегивать», — стали писать подписчики.