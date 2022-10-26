«Правильно, зачем рубашку застегивать»: Настя Ивлеева блеснула своим упругим декольте в лифе из денима

Настя Ивлеева давно стала популярной персоной в России. Раньше она вела шоу «Орел и решка». Теперь Настя создает свои проэкты. Если проект «Королевские кобры» был закрыт, то «AgentShow» продолжает собирать просмотры. Сама блогерша пополняет гардероб модными обновками. А недавно она похудела, чем удивила фанатов.
В последнее время Ивлеева часто проводит время с бывшим мужем Элджеем. Однако она заверяет, что связывает их крепкая дружба, несмотря на поцелуи. Примечательно, что блогерша с каждым разом все чаще отдает предпочтение женственным образам. На этот раз она собралась на съемку и выложила горячее сэлфи.
На фото Настя предстала в джинсах и белой рубашке, которую не стала застегивать. Она засветила упругое декольте в лифе из денима. При этом блогерша была без макияжа, а волосы собрала в пучок. Она не стала прятать свои прелести от поклонников.
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Пользователи Сети были сражены. Многие признались, что Ивлеева выглядит очень притягательно. «Какая красотка», «Ох, какое декольте», «Какая шалунья», «Это очень эффектно», «Правильно, зачем рубашку застегивать», — стали писать подписчики.
Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды