«Правильно, зачем рубашку застегивать»: Настя Ивлеева блеснула своим упругим декольте в лифе из денима

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды

Блогерша поделилась горячим селфи. Она решила похвастаться своими прелестями.

Настя Ивлеева давно стала популярной персоной в России. Раньше она вела шоу «Орел и решка». Теперь Настя создает свои проэкты. Если проект «Королевские кобры» был закрыт, то «AgentShow» продолжает собирать просмотры. Сама блогерша пополняет гардероб модными обновками. А недавно она похудела, чем удивила фанатов.

В последнее время Ивлеева часто проводит время с бывшим мужем Элджеем. Однако она заверяет, что связывает их крепкая дружба, несмотря на поцелуи. Примечательно, что блогерша с каждым разом все чаще отдает предпочтение женственным образам. На этот раз она собралась на съемку и выложила горячее сэлфи.

На фото Настя предстала в джинсах и белой рубашке, которую не стала застегивать. Она засветила упругое декольте в лифе из денима. При этом блогерша была без макияжа, а волосы собрала в  пучок. Она не стала прятать свои прелести от поклонников. 

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Пользователи Сети были сражены. Многие признались, что Ивлеева выглядит очень притягательно. «Какая красотка», «Ох, какое декольте», «Какая шалунья», «Это очень эффектно», «Правильно, зачем рубашку застегивать», — стали писать подписчики.

Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды

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