Ивлеева спустила 34 миллиона рублей на свое провальное шоу «Королевские кобры»

Настя Ивлеева. Фото: Global Look Press

Настя Ивлеева. Фото: Global Look Press

Проект не окупился и был закрыт.

В прошлом году Настя Ивлеева с гордостью представила свой новый проект: первое драг-шоу в российском YouTube «Королевские кобры». 

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Ивлеева призналась, что вложила в свою идею огромные деньги: 34 миллиона рублей. То есть каждый из шести выпусков шоу стоил более пяти с половиной миллионов рублей.

Увы, публика отнеслась к танцам мужчин, переодетых в женщин, без энтузиазма. В итоге проект не окупился и был закрыт. Несмотря на это, Настя не посчитала, что он был провальным.

Блогерша отметила, что считает «Королевских кобр» одним из своих лучших шоу.

«У нас, к сожалению, не развита культура просмотра и вообще принятия данного формата, но то, что мы сделали первые в России и сделали такой эксперимент, я очень этим горжусь», — рассказала Ивлеева в YouTube-шоу «Вопрос Ребром». 

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