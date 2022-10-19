Ивлеева спустила 34 миллиона рублей на свое провальное шоу «Королевские кобры»

В прошлом году Настя Ивлеева с гордостью представила свой новый проект: первое драг-шоу в российском YouTube «Королевские кобры».
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Ивлеева призналась, что вложила в свою идею огромные деньги: 34 миллиона рублей. То есть каждый из шести выпусков шоу стоил более пяти с половиной миллионов рублей.
Увы, публика отнеслась к танцам мужчин, переодетых в женщин, без энтузиазма. В итоге проект не окупился и был закрыт. Несмотря на это, Настя не посчитала, что он был провальным.
Блогерша отметила, что считает «Королевских кобр» одним из своих лучших шоу.
«У нас, к сожалению, не развита культура просмотра и вообще принятия данного формата, но то, что мы сделали первые в России и сделали такой эксперимент, я очень этим горжусь», — рассказала Ивлеева в YouTube-шоу «Вопрос Ребром».