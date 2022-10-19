Ивлеева спустила 34 миллиона рублей на свое провальное шоу «Королевские кобры»

Блогерша отметила, что считает «Королевских кобр» одним из своих лучших шоу.

«У нас, к сожалению, не развита культура просмотра и вообще принятия данного формата, но то, что мы сделали первые в России и сделали такой эксперимент, я очень этим горжусь», — рассказала Ивлеева в YouTube-шоу «Вопрос Ребром».