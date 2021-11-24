Суперзвезда Интернета: как Настя Ивлеева попала в список Forbes, получила «Тэфи» и принимала Аллу Пугачеву на юбилее

30-летняя Анастасия Ивлеева сегодня, пожалуй, самая популярная Интернет-звезда. Общее количество подписчиков в ее микроблогах и на YouTube давно пересекло сумму в 30 млн пользователей, но останавливаться блондинка не привыкла. Она покорила не только соцсети, но и ТВ.

Как девушке из простой семьи, выросшей в деревне под Петербургом, удалось стать кумиром молодежи, одной из высокооплачиваемых Интернет-звезд, к которой на день рождения ходит сама Алла Пугачева, читайте в нашем материале.

Анастасия Ивлеева: детство, родители, образование

Анастасия Вячеславовна Ивлеева (в настоящее время Анастасия Узенюк) родилась 8 марта 1991 года в селе Разметелево Ленинградской области в обычной семье, не имеющей никакого отношения к шоу-бизнесу.

Мама Насти, Наталья Ивлеева, одна воспитывала дочку, отец оставил семью вскоре после рождения девочки. Чтобы обеспечить себя и дочь, мать вынуждена была рано отдать ее в ясли, сама стала работать дояркой на местной ферме.

Вскоре родительница вышла замуж во второй раз и родила сына. Разница в возрасте у Насти и ее брата Анатолия составляет буквально несколько лет. Но и этот брак распался, и дочка помогала маме нянчится с наследником.

По окончании школы Ивлеева перебралась в Северную столицу, где поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет рекламы и связей с общественностью. Параллельно девушка пыталась построить карьеру сначала как мастер маникюра, мечтая делать самый крутой дизайн ногтей, который никто не смог бы повторить.

Но заработок в размере 25 тысяч рублей здесь ее не устроил, и она пошла работать хостес в «самый пафосный крутой ночной клуб Питера «Лак», где стала зарабатывать «очень много» — 100 тысяч рублей. Затем стала мечтать о собственном массажном салоне или в качестве бизнес-леди стать хозяйкой обувной ремонтной мастерской.

Анастасия Ивлеева: блог

В Instagram Анастасия Ивлеева зарегистрировалась в 2013 году. Девушка стала развивать его в спортивной тематике – она усердно посещала фитнес-зал и делилась результатами работы над собой в Сети. Но слава ждала ее на другом поприще – в юмористическом жанре девушка стала раскрываться быстрее и очень скоро стала одной из самых смешных и популярных вайнерш в соцсети.

Ролики, в которых Настя Ивлеева играет недалеких, но красивых девушек, попадающих в различные забавные ситуации, быстро становятся вирусными, принося Ивлеевой лайки, подписчиков и популярность.

Вместе с подругой Идой Галич девушка отыгрывает целые сценарии с захватывающими, но неизменно смешными, сюжетами. Это приносит ей не только сотни тысяч новых подписчиков, но и рекламные контракты, популярность и медийность – Ивлееву начинают приглашать на интервью и гостем на шоу.

Параллельно красотка стала развивать YouTube-канал Аgentgirl. В 2018 году на YouTube выходит ее проект «АгентШоу», куда к Ивлеевой приходят звезды Интернета, телевидения, певцы. Они общаются, шутят, выполняют различные задания. Финансировала этот проект девушка полностью из своего кармана.

Юрию Дудю блогерша признавалась, что два съемочных дня, за которые происходит создание 5-6 программ, обходились ей в 2 млн рублей. «Это был такой эксперимент, когда ты платишь деньги из своего кармана и не знаешь, получится – не получится», — разводила руками девушка.

Успех был ошеломительный. По итогам года проект вошел в номинацию Тэфи «Лучшее ток-шоу прайм-тайма», а сама Анастасия Ивлеева претендовала на победу как лучшая ведущая. В итоге она стала обладательницей обеих наград.

За первым последовал второй сезон, на третьем девушка изменила формат и поменяла оформление студии. Испытания стали жестче и обиднее, вопросы гостям – откровеннее.

Но став суперзвездой Интернета, Ивлеева по-прежнему грезит телевидением и даже мечтает об опыте в кино.

Анастасия Ивлеева: карьера на ТВ, другие проекты

После переезда в Москву Анастасия Ивлеева поступает в Высшую школу телевидения «Останкино» и грезит о карьере на ТВ. Волна онлайн-популярности выносит ее на «Ю», где красотка вместе с блогером Эльдаром Джараховым и ведущим интернет-шоу «This is Хорошо» Стасом Давыдовым становятся ведущими реалити-шоу «Можно все», выходившим в эфир в 2016 году. Вскоре знаменитость из Instagram замечают авторы тревел-шоу «Орел и решка» на телеканале «Пятница!», и в 2017 году приглашают Ивлееву на кастинг.

Соведущим Ивлеевой в ее первом сезоне стал Антон Птушкин. Для звезды Интернета это был предел мечтаний – она обожала смотреть это шоу и мечтала быть его ведущей, путешествовать, а еще и зарплату за это получать.

В 2018 году Анастасия Ивлеева стала ведущей шоу «Орел и Решка. Перезагрузка» в паре с Андреем Бедняковым, и объявила об уходе из проекта. Но триумфально вернулась в 2020 году, когда попросила своих фолловеров оставить в аккаунте шоу в Instagram хэштег #настюшкуврешку.

После успеха «АгентШоу» в YouTube телеканал «Пятница!» выкупил для трансляции телевизионную версию проекта. В 2020 году звезда Интернета представила новое «З.Б.С. — шоу» (Звезды. Бабки. Слава), трансформировав формат «АгентШоу».

Амбицию стать актрисой Ивлеева тоже удовлетворила. На «Пятнице!» осенью 2019 года она появилась в сериале «Туристическая полиция», исполнив главную роль. Затем в комедии

«Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители» исполнила роль телеведущей.

Кроме того, Ивлеева стала звездой нескольких клипов. Первый раз она появилась в клипе Арсения Бородина «Родная» в 2016 году. В 2017 году появилась в видео на песню «Хочешь, я к тебе приеду» у HammAli & Navai и «Если ты со мной» у Олега Майами. В 2018 году с участием Ивлеевой вышли клипы Иды Галич «Дима», Елены Темниковой «Не модные», Димы Билана «Пьяная любовь». В мае 2018 года снялась для обложки сингла Элджея «360°».

Помимо теле- и Интернет-проектов, Ивлеева регулярно появляется в статусе приглашенной звезды на разных мероприятиях. В 2018 году она стала ведущей премии «Муз-«ТВ» в «Олимпийском» вместе с Максимом Галкиным и Дмитрием Нагиевым. В 2021 году компанию на этой церемонии Ивлеева составила уже Ксении Собчак и Александру Ревве.

Ивлеева не раз становилась желанной гостьей различных интервью. В 2018 году она появилась в выпуске у Юрия Дудя, где сделала несколько откровенных признаний, например, о том, что первый миллион она заработала в ночной клубе, его ей занял посетитель-бизнесмен. До сих пор девушка его не вернула. В настоящий момент этот выпуск на канале у Дудя – лидер по количеству просмотров. За три года его открыли 35 миллионов пользователей.

Осенью 2021 года Анастасия Ивлеева появилась в шоу «Осторожно, Собчак!». С Ксенией Собчак они говорили о личном и работе, путешествуя по родным местам Петербурга – заехали в деревню Разметелево, а также в отчий дом Собчак, где сейчас уже живут другие люди.

Анастасия Ивлеева: личная жизнь

С выпускником «Фабрики звезд-6» Арсением Бородиным будущая звезда YouTube познакомилась в Санкт-Петербурге. Солист группы «Челси» в 2011 году был на гастролях в Петербурге и заглянул в ночной клуб, где работала Настя. Они стали общаться, музыкант позвал ее переехать в Москву. Настя согласилась. Они стали жить вместе, но в 2017 году расстались.

Вскоре Настя Ивлеева стала встречаться с Олегом Майами, экс-участником «Дома-2», засветившимся в четвертом сезоне «Голоса». Она снялась в его клипе «Если ты со мной», публика ликовала – чувства так и искрят между ними. Но не прошло и полгода, как пара распалась. А в 2020 году Майами разоткровенничался: Настю, мол, он никогда не любил.

Вскоре на концерте Настя Ивлеева знакомится с рэпером Элджеем, настоящее имя которого – Алексей Узенюк. Музыкант с оригинальным сценическим образом пребывает на пике своей славы, поклонницы ему проходу не дают, но озорная блондинка из Интернета украла его сердечко. И закрутилось. Полтора года спустя, в 2019 году, влюбленные узаконили отношения.

Два года звездная пара строила семью. Слухи о том, что Ивлеева и Элджей разошлись, поползли весной-2021. Сама Интернет-дива никак не комментировала их, а рэпер и подавно – он вообще не общается с аудиторией и не дает интервью. Но, как признавалась Ивлеева в интервью Собчак осенью, нужно было как-то объявить о разрыве.

«Мы думали о том, какой это может быть формат. Потому что просто написать пост в Instagram с пометкой мы больше не вместе и разбитое сердечко – это, конечно, о…, но я подумала, что наши прекрасные отношения заслуживают большего уважения, и хотелось это красиво преподнести, по-взрослому и максимально круто», — делилась Ивлеева с Собчак.

И пара нашла оригинальный способ: в глянце Tatler вышла двойная обложка с бывшими супругами и их откровениями о личной жизни, фотоисторией с разными образами. Так пара официально подтвердила, что точка в отношениях поставлена.

Оказалось, что супруги эту самую точку поставили еще в марте. «Я по натуре очень стремительная, как паровоз, мне постоянно нужно куда-то лететь, я вообще супернеусидчивая», — объяснила Ивлеева причину расставания. – «А Леха такой замедленный, у него по-другому творчество выстраивается».

При разделе имущества телеведущая Настя Ивлеева забрала у бывшего мужа музыканта Элджея общий дом в Истре, в который они переехали накануне пандемии, земельный участок и гараж. Звезда оставила рэпера только с двумя автомобилями. Детьми обзавестись они не успели. В настоящее время сердце Анастасии Ивлеевой свободно.

Анастасия Ивлеева: откровенные фото

Анастасия Ивлеева, став Интернет-звездой, получила приглашение стать cover-girl журнала Maxim. Причем, собой она успела украсить два номера за один год. Первый раз в марте 2018 года она предстала домработницей в стиле пин-ап, а в августе красиво позировала в нижнем белье.

На 30-летие в марте 2021 года Ивлеева подарила себе обложку Playboy. Концепцию и сами съемки девушка полностью продумала сама, и поклонники пришли в восторг от получившейся в итоге публикации. Ее параметры 97х67х98, вес 56 кг при росте 174 см оценили многие читатели журнала.

Анастасия Ивлеева: пластика, тату

Звезда Интернета положительно относится к пластике и считает, что это классно. И каждый сам вправе решать, обращаться ему к хирургу или нет. Сама красотка пластику не делала. «Ничего не меняла, ничего никуда никак вообще не деформировала», — божилась Ивлеева Дудю.

У Ивлеевой несколько татуировок. Число «360» она сделала в честь песни Элджея, которую он ей посвятил. Также на правом бедре у девушки – большой портрет Леди Катрины, девушки с изображением черепа на лице и цветами. На правой руке у блогерши красуется сова, чуть выше, на плече – самолет в сердце. На левой – ласточка и букет роз.

Анастасия Ивлеева: доходы

Как подсчитал журнал Forbes, Анастасия Ивлеева ежегодно зарабатывает миллионы. В свежем рейтинге «Главный российские знаменитости – 2021» суперзвезда Интернета расположилась на 18 месте с доходом в 2,7 миллиона долларов.

Основной источник дохода Ивлеевой – это реклама в Instagram и рекламные интеграции в ее шоу на YouTube. Один пост в микроблоге в 2018 году стоил порядка 1 млн рублей, выяснил в интервью у гостьи Юрий Дудь.

Анастасия Ивлеева сегодня

В 2021 году Анастасия Ивлеева дала несколько громких поводов заговорить о себе. В марте на свой 30-летний юбилей блондинка закатила вечеринку в стиле кибер-панк, на которую съехался весь свет Интернета и шоу-бизнеса. Ошеломительным стало появление на тусовке Аллы Пугачевой в паре с Максимом Галкиным, которая соблюла дресс-код, представ в черном облачении. Позже Ивлеева озвучила сумму, которую потратила на этот праздник – 16 миллионов рублей.

Следующим инфоповодом стал развод с Элджеем. Оправившись от расставания, девушка осенью 2021 года запустила новое YouTube-шоу с квир-моделями, ставшим первым в России дрэг-шоу «Королевские кобры».

Анастасия Ивлеева продолжает вести свои блоги. В Instagram количество подписчиков аккаунта _agentgirl_ составляет 19 млн, на nastyaivleeva подписано 7,7 млн. В YouTube-канале эта цифра составляет 4,5 млн пользователей, в TikTok — более 7 млн.

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