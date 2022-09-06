Не отлипают друг от друга: Ивлеева воссоединилась с Элджеем в Санкт-Петербурге (фото)

Они посидели в кафе, подурачились на улице. Настя не скрывала своей улыбки. Примечательно, что недавно в беседе с Даней Милохиным она раскрыла, что ее связывает с Элджеем. Телеведущая заверила, что они просто дружат. Но на этот раз она намекнула, что они могут воссоединиться не только на один день.

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