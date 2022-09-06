Не отлипают друг от друга: Ивлеева воссоединилась с Элджеем в Санкт-Петербурге (фото)

Настя Ивлеева уже давно стала медийной личностью. Она была ведущей шоу «Орел и решка». Настя полюбилась публике. Она стала снимать свой блог, появляться на премиях и светских раутах. Ей удалось подружиться с Максимом Галкиным, близко начать общаться с Ксенией Собчак. И теперь она продолжает снимать ролики для своего YouTube-канала.
В последнее время Ивлеева часто экспериментирует с образами. Она не скрывает, что стала больше интересоваться модой. Недавно блогерша вспоминала, что выглядела иначе, когда стала женой Элджея. Они развелись в 2021 году. Однако Настя поддерживает с рэпером дружеские отношения. Они даже отметили в этом году годовщину со дня свадьбы.
А вот 5 сентября пара снова воссоединилась. Ивлеева поделилась кадрами, на которых красовалась с бывшим мужем на улицах Санкт-Петербурга. На этот раз она облачилась в «пацанский» лук. Блогерша была в широких спортивных брюках, майке и пуховике оверсайз. Она дополнила аутфит шапкой с ушками. Вместе с Элджеем блондинка шла в обнимку.
Они посидели в кафе, подурачились на улице. Настя не скрывала своей улыбки. Примечательно, что недавно в беседе с Даней Милохиным она раскрыла, что ее связывает с Элджеем. Телеведущая заверила, что они просто дружат. Но на этот раз она намекнула, что они могут воссоединиться не только на один день.
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Настя Ивлеева и Элджей. Фото: соцсети звезды
«Питер сближает», – написала звезда.
Поклонники признались, что были рады увидеть экс-супругов вместе. «Какие хорошие», «Какие классные», «Как круто видеть вас вместе», «Ой, мамочки», «Настя, просто светится», «Какие два счастливых человека», «Питер объединяет сердца», — прокомментировали пост подписчики.