«Ох, как хороша»: Лопырева в силуэтном платье с разрезом от бедра блеснула идеальной фигурой в Дубае

Но теперь Виктория снова находится в Дубае. Она решила отправится на вечеринку. Модель отметила индийский праздник Дивали, известный как «фестиваль огней». На мероприятии она пояивлась в силуэтном платье нежно-розового цвета с разрезом от бедра и обнаженной талией. Лопырева дополнила образ босоножками на шпильке.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».