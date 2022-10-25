«Ох, как хороша»: Лопырева в силуэтном платье с разрезом от бедра блеснула идеальной фигурой в Дубае

Виктория Лопырева является известной светской львице. Больше 10 лет назад она стала обладательницей титула «Мисс Россия». Блондинка очаровало не мало мужчин. Она даже готовилась к свадьбе с Николаем Басковым, но торжество не состоялось. И хоть теперь модель замуж за бизнесменом Игорем Булатовым, ее наряды все более пикантные.
Начало осени Лопырева провела в Москве. Она появлялась на красных дорожках и устраивала шопинг. Блондинка хвасталась женственными нарядами. В прохладной столице она носила джинсы и теплые рубашки.
Но теперь Виктория снова находится в Дубае. Она решила отправится на вечеринку. Модель отметила индийский праздник Дивали, известный как «фестиваль огней». На мероприятии она пояивлась в силуэтном платье нежно-розового цвета с разрезом от бедра и обнаженной талией. Лопырева дополнила образ босоножками на шпильке.
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Наряд позволил ей блеснуть стройными ногами и изящными изгибами фигуры. Виктория красовалась на публике в своем наряде в стиле Барби. Поклонники были сражены тем, как она выглядит.
«Ну что за куколка», «Это чудесно», «Такой фигурке все позавидуют», «Просто идеальная», «Законно быть совершенной?», «Платье смотрится бесподобно», «Ох, как хороша», — стали писать пользователи Сети.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды