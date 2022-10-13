Добавила гламура: Лопырева в ботфортах и «золотой» куртке козырнула стройными ногами на красной дорожке

На этот раз Виктория посетила премьеру фильма «Корсаж», в котором рассказывается об Императрице Австрийской, легендарной принцессе Сисси. На красной дорожке светская львица предстала в черном силуэтном мини-платье и ботфортах на каблуках. Примечательно, что она сделала акцент на ногах, а также добавила гламура с помощью золотой укороченной куртки.

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