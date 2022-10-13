Добавила гламура: Лопырева в ботфортах и «золотой» куртке козырнула стройными ногами на красной дорожке

Виктория Лопырева уже несколько лет живет на две страны. Она предпочитает проводить время в Дубае, но недавно вернулась в Москву. После победы в конкурсе «Мисс Россия» она работала телеведущей, а теперь часто становится особой гостьей на разных мероприятиях. Примечательно, что звезда в 39 лет не перестает восхищать публику.
На этот раз Лопырева пополнила гардероб обновками. Если в ОАЭ она носила легкие платья, то теперь все чаще модель выбирает куртки-рубашки, джинсы, пальто и плащи. А без макияжа блондинка предпочитает не выкладывать фото в Сети.
На этот раз Виктория посетила премьеру фильма «Корсаж», в котором рассказывается об Императрице Австрийской, легендарной принцессе Сисси. На красной дорожке светская львица предстала в черном силуэтном мини-платье и ботфортах на каблуках. Примечательно, что она сделала акцент на ногах, а также добавила гламура с помощью золотой укороченной куртки.
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Поклонники сравнили Лопыреву с куклой Барби. Многие поразились тому, в какой она находится форме. Блондинка получила множество комплиментов.
«Какая шикарная», «Фигура бесподобная», «Куртка словно их прошлого, но на вас все шикарно выглядит», «Ох, вот это Барби», «Словно на дискотеку», — стали писать подписчики.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды