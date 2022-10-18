«В модных фаворитах»: Лопырева в брюках клеш и кожаной блузке с баской визуально сделала фигуру стройнее

Лопырева покрасовалась в черных брюках клеш и кожаной юбке с баской. Наряд также дополняли укороченный жакет и остроносые туфли. Телеведущая решила сделать акцент на длинных наряд, которые казались еще длиннее. С собой она взяла брендовую сумку.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие отметили, что в таком наряде ее даже не узнали.

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