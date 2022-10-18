«В модных фаворитах»: Лопырева в брюках клеш и кожаной блузке с баской визуально сделала фигуру стройнее

Виктория Лопырева уже давно стала знаменитой. Она получила титул «Мисс Россия», а потом стала телеведущей и не раз дефилировала по подиумам. Уже два года блондинка живет на две страны. Она часто красовалась в вечерних платьях в Дубае. Но теперь светская львица вернулась в Москву, где носит не менее женственные образы.
Недавно на красной дорожке Виктория отметилась в мини-платье и золотой куртке. Также этой осенью она носит пальто и ботфорты. Уикенд светская львица провела насыщенно. Она отправилась на концерт, выбрав монохромный лук.
Лопырева покрасовалась в черных брюках клеш и кожаной юбке с баской. Наряд также дополняли укороченный жакет и остроносые туфли. Телеведущая решила сделать акцент на длинных наряд, которые казались еще длиннее. С собой она взяла брендовую сумку.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие отметили, что в таком наряде ее даже не узнали.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Образ Виктории для сайт Teleprogramma.pro оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Очень эффектный и модный образ в черном монохроме. Эффект в контрасте фактур и текстур ткани и кожи, а также в ультрамодной детали, имитирующей корсетный пояс для чулок. Корсеты сейчас просто на пике своей популярности, но только в оригинальной интерпретации, а не в прямом своем предназначении, как это было сто лет тому назад...
И носят его снаружи, а не внутри. Усиливает эффект и контраст классических брюк и ультрамодного верха.Образ гармоничный и целостный за счет единого ритма жестких прямых линий на плечевой одежде, стрелках брюк, острого носа туфель, формы сумочки и прямых волос... Такие линии делают картинку четкой, лаконичной и целостной.
Острый нос обуви вновь в модных фаворитах, особенно утрированно острый. Плюс остроносых туфель еще и в том, что они цепляясь с едином ритмом острых стрелок брюк, звучат в унисоне с ними, продлевая ноги, делая их визуально еще длиннее. Поэтому образ получился целостным, модным и очень эффектным», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro