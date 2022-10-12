Скрывает изъяны и стройнит: Лопырева отметилась в джинсах клеш и ультрамодной куртке-рубашке оверсайз

Виктория Лопырева в свое время победила в конкурсе «Мисс Россия». Она не скрывает, что после этого стала работать на телевидении и часто дефилировала на подиумах. И теперь блондинка — частая гостья на красных дорожках. Не так давно она вернулась из Дубая, где проводит много времени. Но ей пришлось пополнить гардероб теплой одеждой.
На днях Виктория посетила показ мод. Тогда она решила выглядеть броско, поэтому облачилась в золотистую юбку плиссе с разрезом и жакет. А также теперь блондинка носит пальто и модные колготки с принтом.
На этот раз Лопырева отправилась на шопинг. Она отметилась в джинсах клеш и трикотажной кофте с разрезом пудрового цвета. Главной деталью образа стала куртка-рубашка с принтом. Лоферы кремового цвета дополнили образ. Отметил, что джинсы такого фасона визуально удлиняют ноги, а такие рубашки маскируют изъяны фигуры и уже давно стали трендом.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие отметили, что наряд на ней смотрится стильно и свежо. «Ого, какая классная», «Ноги у вас бесподобные», «Красивая такая», «Наряд прям шикарный», «Ого, какая роскошная блондинка», «Когда есть рост, выглядит такой наряд просто бомбически», — стали писать пользователи Сети.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды