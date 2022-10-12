Скрывает изъяны и стройнит: Лопырева отметилась в джинсах клеш и ультрамодной куртке-рубашке оверсайз

На этот раз Лопырева отправилась на шопинг. Она отметилась в джинсах клеш и трикотажной кофте с разрезом пудрового цвета. Главной деталью образа стала куртка-рубашка с принтом. Лоферы кремового цвета дополнили образ. Отметил, что джинсы такого фасона визуально удлиняют ноги, а такие рубашки маскируют изъяны фигуры и уже давно стали трендом.

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