Наряды все откровенней: Ольга Бузова в прозрачном плаще с эффектом мерцания не скрыла свою грудь

Ольга Бузова уже давно стала знаменитостью. Она не только ведет передачи, но и регулярно появляется на сцене. Недавно блондинка выступила на «Жара Cool Fest». Она предстала в силуэтном платье со шлейфом, а потом оказалось, что в таком образе уже блистала Ким Кардашьян на вечеринке в рамках «Оскара».
Этой осенью Бузова часто появляется на публике. Накануне она также щегольнула на съемках Comedy Club, где отметилась в миниатюрном кожаном платье. Не удивительно, что для выступлений она выбирает наряды еще откровеннее.
На этот раз Ольга выложила видео, снятое за кулисами. Она покрасовалась в прозрачном плаще с эффектом мерцания. На ней также было боди, усыпанное золотистыми камнями. Она не только не скрыла свои формы, но и засветила грудь на камеру. Яркий макияж завершал ее лук.
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Поклонники разделились на два лагеря. Многие просто высмеяли ее образ. Другие отметили, что артистка похорошела. «По стопам Филиппа. Не все золото, что блестит», «Что-то рановато Бузова к Новому году готовиться начала», «Бомбический образ, слов нет», «Всю грудь показала», «Оля, ну опять начинаешь», — стали писать подписчики.