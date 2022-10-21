А ноги заплетались: Бузова в модном платье макси без белья появилась на публике, засветив грудь

На публике Ольга покрасовалась в силуэтном платье макси со шлейфом. Наряд ярко-голубого цвета облегал ее точеную фигуру. Перчатки в тон и аксессуары дополняли лук. Она также была в очках с серебристой оправой. Журналистам артистка заявила, что не беременна, но возлюбленный у нее есть. А вот за кулисы она отправилась, едва стоя на ногах. Ее ноги заплетались, что удивило ее фанатов.

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