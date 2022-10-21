А ноги заплетались: Бузова в модном платье макси без белья появилась на публике, засветив грудь

Ольга Бузова является известной телеведущей. У нее есть миллионы поклонников, которые следят за ее жизнью. Артистка в этом году снимается в новых шоу, дает концерты и не пропускает громких мероприятий. При этом она каждый раз облачается в броские образы. Звезда много занимается спортом, стараясь держать себя в форме.
На этот раз Ольга выступила на «Жара Cool Fest». Она в золотистом боди зажгла на сцене. Однако еще больше внимания привлек ее лук для красной дорожке. Как оказалось, она скопировала образ Ким Кардашьян, в котором американская звезда была на вечеринке Vanity Fair в рамках «Оскара».
На публике Ольга покрасовалась в силуэтном платье макси со шлейфом. Наряд ярко-голубого цвета облегал ее точеную фигуру. Перчатки в тон и аксессуары дополняли лук. Она также была в очках с серебристой оправой. Журналистам артистка заявила, что не беременна, но возлюбленный у нее есть. А вот за кулисы она отправилась, едва стоя на ногах. Ее ноги заплетались, что удивило ее фанатов.
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Многие поклонники сочли наряд Бузовой слишком броским. Другие осудили ее за то, что ее формы легко было разглядеть, так как лифчик она не надела. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер. Он признался, что платье модное, но подходит лишь для фотосессии, но не для жизни.
«У Ольги фэшн-образ. Он очень стильный и трендовый. Платья, водолазки, даже трикотажные кардиганы с рукавами-перчатками сейчас очень актуальны. Тренды уже успели продемонстрировать многие звезды от Арианы Гранде до Клавы Коки.
Силуэт платья идет Ольге, подчеркивает ее худобу и высокий рост. Серьги и очки также в тему. В общем-то у меня нет поводов для недовольства. Единственное, хочется отметить, что конечно, это лук не для выхода в люди. Это фэшн история, которую не публичная девушка может использовать лишь для коммерческой съемки», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro