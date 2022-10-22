С челкой-шторкой не узнать! Бузова в кожаном мини-платье подняла ногу, засветив свои бедра в ресторане

На этот раз Ольга выбрала кожаное мини-платье, которое позволило сделать акцент на стройных ногах. Она также надела туфли и прозрачные перчатки. Артистка сделала укладку с пучком и челкой-шторкой. Телеведущая недавно сменила цвет волос, отказавшись от блонда. В таком наряде она повеселилась с подругами.

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