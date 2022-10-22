С челкой-шторкой не узнать! Бузова в кожаном мини-платье подняла ногу, засветив свои бедра в ресторане

Ольга Бузова является известной персоной. Она уже много лет строит карьеру на телевидении. После ухода из шоу «Дом-2» артистка стала сниматься в новых проектах. Она часто появляется на публике, облачаясь в яркие и женственные наряды. Недавно звезда призналась, что у нее появился богатый бойфренд.
На днях Ольга посетила «Жара Cool Fest», где щегольнула в силуэтном платье макси, как у Ким Кардашьян. А вот накануне она отправилась на съемки Comedy Club, где отметилась не только в тренче, но и модном наряде, в котором потом явилась в ресторан с подругами.
На этот раз Ольга выбрала кожаное мини-платье, которое позволило сделать акцент на стройных ногах. Она также надела туфли и прозрачные перчатки. Артистка сделала укладку с пучком и челкой-шторкой. Телеведущая недавно сменила цвет волос, отказавшись от блонда. В таком наряде она повеселилась с подругами.
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«Мои девочки, люблю! Уже столько лет вместе. У нас, получается, хороший вкус, раз мы столько лет вместе», – написала звезда.
Примечательно, что для фото Ольга задрала ногу, засветив изящные бедра. Такж она н скрыла свое декольте. С ней были Юлия Самедова и Мария Погребняк. Поклонники посчитали, что артистка выглядела слишком вызывающе.
«Серьезно? Можно рядом с вами „постоять“, чтобы у меня появился „хороший вкус“?», «Ой, с такой прической тебе лет 40 сразу», «Зачем надевать такой короткий наряд? Все же видно», «Тут не девочки, а мумии», «Оля, вкуса у тебя точно нет», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова, Юлия Самедова и Мария Погребняк. Фото: соцсети звезды