Элегантный total look: Ольга Бузова в белоснежном тренче и ботильонах щегольнула в Барвихе

На этот раз Ольга провела вечер в Барвихе. Она не стала скрывать, что любит проводить время на съемках. На этот раз артистка стала гостье на шоу Comedy Club. Примечательно, что для такого случая она выбрала кожаное мини-платье и перчатки. А на этот раз Бузова дополнила лук белым тренчем и ботильонами в тон на устойчивом каблуке.

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