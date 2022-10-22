Элегантный total look: Ольга Бузова в белоснежном тренче и ботильонах щегольнула в Барвихе

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она продолжает сниматься в новых проектах. Примечательно, что телеведущая в этом году несколько раз ездила в Африку. Также она давала концерты и участвовала в спектаклях. На этот раз артистка вернулась в Москву. Она успела выступить на концерте фестиваля «Жара».
На этот раз Ольга провела вечер в Барвихе. Она не стала скрывать, что любит проводить время на съемках. На этот раз артистка стала гостье на шоу Comedy Club. Примечательно, что для такого случая она выбрала кожаное мини-платье и перчатки. А на этот раз Бузова дополнила лук белым тренчем и ботильонами в тон на устойчивом каблуке.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие отметили, что выглядит она броско. А монохромные луки в тренде не первый год.
«Ох, какая классная», «В белом прям другая», «Оля, какая ты милая», «Наряд крутой!», «Хорошенькая», «такой наряд прям идеальный», «В белом ходят только леди», — стали писать пользователи Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды