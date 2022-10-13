В стиле американок: Бородина в остромодном бомбере и лоферах покрасовалась у гаража со своим белым «геликом»

На этот раз Ксения покрасовалась в джинсах скинни и черных лоферах. Ее лук дополнил бомбер с голубыми вставками и принтом. У нее получился наряд в стиле американских школьниц. Телеведущая пришла в гараж и отправилась кататься на своем белом «гелике».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».