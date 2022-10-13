В стиле американок: Бородина в остромодном бомбере и лоферах покрасовалась у гаража со своим белым «геликом»

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. После развода с Курбаном Омаровым звезда «Дома-2» стала чаще выходить в свет. Она также много путешествует и тратит большие деньги на новые наряды. На днях телеведущая принарядила младшую дочку Теону.
Сама Бородина редко отказывается от броских образов. Она регулярно появляется в ресторане или театре. Этой осенью телеведущая уже обзавелась куртками и плюшевым пальто. Но теперь она похвасталась обновкой, которая является трендом.
На этот раз Ксения покрасовалась в джинсах скинни и черных лоферах. Ее лук дополнил бомбер с голубыми вставками и принтом. У нее получился наряд в стиле американских школьниц. Телеведущая пришла в гараж и отправилась кататься на своем белом «гелике».
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие отметили, кто образ визуально сделал ее еще моложе.
«Ну тут прям юная девушка», «Обожаю такие бомбера», «Куртка шикарная», «Ох, идеально! Тачка и наряд», «Вы вообще стареете?», «Такая тут озорная», «Круто! Я тащусь», — стали писать подписчики.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды