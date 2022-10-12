Маленькая леди: Бородина показала, как шестилетняя дочка сделала укладку и облачилась в модное пальто

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она не перестает вести шоу «Дом-2» уже 18 лет. Ксения смогла заработать целое состояние. Она любит пополнять гардероб дорогостоящими нарядами. Примечательно, что от первого брака у нее растет дочка Маруся.
Также у нее есть дочка Теона, которой шесть лет. После развода с Курбаном Омаровым звезда не скрывала, что ее младшая наследница переживала.
Примечательно, что Бородина старается несколько раз в год вывозить детей на море. Она также балует их, покупая дорогостоящие наряды и игрушки. Сама телеведущая следит за трендами. Это осенью она уже красовалась в косухе и пуховике-дутике.
На этот раз Бородина показала, как наряжается ее младшая дочка. Девочка накрутила бигуди. Она потом сделала укладку в стиле Мальвины. Девочка также облачилась в юбку в цветочек и модное пальто. Ее образ дополнили шелковый платок и ботинки. Она покрасовалась у зеркала. Телеведущая осталась в восторге.
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«Ну огонь же», — отметила Бородина.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Теона и как она повзрослела. «Очень похожа на папу, его маленькая копия», «Ксюша, твои детки чудо, как и ты сама», «Невероятно красивая девочка, глаза как небо», «Это же Ксюша в детстве! Точная копия, губки, улыбка, форма лица, да даже голос!», «Ой, какая куколка», — прокомментировали пост подписчики.
Теона Омарова. Фото: соцсети звезды