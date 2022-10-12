Маленькая леди: Бородина показала, как шестилетняя дочка сделала укладку и облачилась в модное пальто

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она не перестает вести шоу «Дом-2» уже 18 лет. Ксения смогла заработать целое состояние. Она любит пополнять гардероб дорогостоящими нарядами. Примечательно, что от первого брака у нее растет дочка Маруся.

Также у нее есть дочка Теона, которой шесть лет. После развода с Курбаном Омаровым звезда не скрывала, что ее младшая наследница переживала.