«Будете выглядеть бесподобно»: Бородина похвасталась стильным плюшевым пальто цвета беж для холодной зимы

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она не скрывает, что шоу «Дом-2» ее сделало знаменитой. Теперь Ксения зарабатывает большие деньги. Она не только снимается в телепроектах, но получает гонорары за рекламу. Звезда покупает люксовые наряды. Она предпочитает всегда выглядеть безупречно, так как является медийной персоной.
В последнее время Бородина все чаще делает покупки в Европе. Она также любит наряжать своих дочек, которые с малых лет носят дорогостоящие вещи. Но телеведущая признавалась, что любит и наряды из масс-маркета.
На этот раз Ксения решила похвастаться идеальным луком на зиму. Она примерила плюшевое пальто цвета беж с мягким мехом. Телеведущая сочетала его с водолазкой и рваными джинсами клеш. Она отметили, что в таком наряде можно ходить даже в лютые морозы.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
«Один из самых моих любимых образов – именно это пальто! Это одно из самых любимых, потому что оно длинное, теплое и очень стильное! Если вы еще выбираете, какое пальто выбрать на зиму, то здесь даже сомнений нет. Оно длинное, оно тепло, очень удобное, очень стильное и очень мягкое, не колючее. У него роскошный воротник, глубокие карманы.
Сделано достаточно лаконично, поэтому подходит под все. Можете спокойно надевать джинсы, брюки, водолазку или какой-то красивый шарф и образ готов.Даже в сильные морозы вы будете выглядеть бесподобно!» – поделилась звезда.