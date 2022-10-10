«Будете выглядеть бесподобно»: Бородина похвасталась стильным плюшевым пальто цвета беж для холодной зимы

На этот раз Ксения решила похвастаться идеальным луком на зиму. Она примерила плюшевое пальто цвета беж с мягким мехом. Телеведущая сочетала его с водолазкой и рваными джинсами клеш. Она отметили, что в таком наряде можно ходить даже в лютые морозы.

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