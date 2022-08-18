«Неужели я на море?»: Ирина Пегова предстала топлес на диком пляже

Ирина Пегова является известной актрисой. Она родилась в Выксе и жила в деревне, но это не помешало ей достичь большого успеха в карьере. Она снималась с Дмитрием Нагиевым, Сергеем Буруновым.
Примечательно, что артистка также не раз снималась в телевизионных шоу. Хоть она и обладает нестандартной фигурой, ей удалось проявить себя в танцах и на льду.
Этим летом Ирина много снималась. Она отметилась на съемках продолжения «Акушерки», а также проекта «Моя мама - шпион». Актриса часто представала в женственных нарядах. Она постройнела после съемок в «Ледниковом периоде». В свободное время Пегова встречалась с дочкой Татьяной. Но теперь у нее начался отпуск.
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На этот раз Пегова поделилась кадрами с отдыха. Она оказалась на диком пляже. Актриса решила загорать топлес. При этом она надела плетеную панамку и солнцезащитные очки. Артистка позировала на фоне морских пейзажей.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
«Неужели я на море?» — написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Некоторые даже не сразу узнали Ирину. Она получила много комплиментов. «Вау… Класс! Отличного настроения и отдыха!», «Шикарная», «А то уж потеряли вас Ирина», «Какая красота, отдыхайте Ириша», «Это вы? Как классно», «Шляпка особо хороша», — стали писать подписчики.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды