«Неужели я на море?»: Ирина Пегова предстала топлес на диком пляже

Ирина Пегова является известной актрисой. Она родилась в Выксе и жила в деревне, но это не помешало ей достичь большого успеха в карьере. Она снималась с Дмитрием Нагиевым, Сергеем Буруновым.

Примечательно, что артистка также не раз снималась в телевизионных шоу. Хоть она и обладает нестандартной фигурой, ей удалось проявить себя в танцах и на льду.