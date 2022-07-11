«Розовое — это, оказывается, мое»: постройневшая Пегова предстала в платье с разрезом и модном худи на съемках

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться тем, что снялась в десятках разных кинокартин. Многие зрители полюбили ее за роль в сериале «Акушерка».
Также артистка не раз участвовала в телевизионных шоу. Она зажигательно танцевала на паркете и каталась на льду. А за последний год звезда смогла похудеть.
На этот раз Ирина уехала на съемки проекта «Моя мама шпион». На днях она покрасовалась в платье с актуальным принтом и ярких туфлях. Теперь актриса решила похвастаться преображением.
На новых кадрах со съемок она примерила платье с разрезом и цветочным принтом, а поверх надела худи цвета Барби. Пегова оказалась в комнате со шкафом из розового меха.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
«Розовое – это, оказывается, мое», – написала звезда.
Поклонники пришли в восторг. Обычно актриса редко одевается в наряды в молодежном стиле. Многие осыпали ее комплиментами.
«Чудесная женщина», «Очень идет», «Вы очень классная, смешная, позитивная, добрая, дружелюбная, открытая», «Розовый — это полный восторг!», «Прям кукла», «Обалденно получилось», «Ну очень идет», «Даже помолодели», — прокомментировали кадры подписчики.