«Розовое — это, оказывается, мое»: постройневшая Пегова предстала в платье с разрезом и модном худи на съемках

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться тем, что снялась в десятках разных кинокартин. Многие зрители полюбили ее за роль в сериале «Акушерка».

Также артистка не раз участвовала в телевизионных шоу. Она зажигательно танцевала на паркете и каталась на льду. А за последний год звезда смогла похудеть.