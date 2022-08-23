Не скрыла бедра: Ирина Пегова в ультракоротком комбинезоне сразила постройневшими формами

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что профессия дала ей много возможностей. Актриса не только играет в театре, но и зачастую снимается в телевизионных проектах.

Несмотря на то, что она обладает нестандартной фигурой, звезда покоряет публику своим обаянием и пластичностью.