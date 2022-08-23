Не скрыла бедра: Ирина Пегова в ультракоротком комбинезоне сразила постройневшими формами

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что профессия дала ей много возможностей. Актриса не только играет в театре, но и зачастую снимается в телевизионных проектах.
Несмотря на то, что она обладает нестандартной фигурой, звезда покоряет публику своим обаянием и пластичностью.
Не так давно Пегова решила провести время на курорте. Почти все лето она была на съемках, где примеряла яркие образы. А выходные актриса старалась посвящать дочке Татьяне. На этот раз она уехала на Кипр, где то и дело позирует на побережье. Ирина облачается в струящиеся платья, а иногда позирует в купальнике.
На этот раз Ирина облачилась в летний комбинезон с шортами. Она позировала на склоне, наслаждаясь красочным видом. Ветер развивал ее волосы. Актриса подчеркнула талию и обнажила загорелые ноги. Она покрасовалась на камеру в смелом наряде. Пегова постройнела за минувший год. Она признавалась, что сама решилась на преображение.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы шалунья», «Ноги просто неземной красоты», «Как вами налюбоваться», «Так загорели», «Шикарный наряд», «Вы смотритесь просто бесподобно», «Ну от ног глаз не оторвать», «Какая красота», — стали писать пользователи Сети.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды