Удачно задралась юбка: постройневшая Ирина Пегова в невесомом платье засветила изящные бедра на Кипре

Ирина Пегова является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. Ей довелось поработать с Сергеем Буруновым, Дмитрием Нагиевым.

Порой она снимается в постельных сценах. В 44 года артистка обладает нестандартной фигурой. После участия в шоу «Ледниковый период» звезда постройнела.