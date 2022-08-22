Удачно задралась юбка: постройневшая Ирина Пегова в невесомом платье засветила изящные бедра на Кипре

Ирина Пегова является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. Ей довелось поработать с Сергеем Буруновым, Дмитрием Нагиевым.
Порой она снимается в постельных сценах. В 44 года артистка обладает нестандартной фигурой. После участия в шоу «Ледниковый период» звезда постройнела.
Примечательно, что Пегова даже летом много работает. Она то и дело примеряет женственные наряды. Актриса не скрывает, что много времени посвящает съемкам. Но свободное время она посвящает дочке Татьяне. А в конце этого лета артистка решила уехать на море. Недавно она стала делиться кадрами с Кипра, где загорает в купальнике.
На этот раз Ирина покрасовалась на отвесных скалах. Она была облачена в невесомое платье с цветочным принтом. Ветер сыграл с ней злую шутку, задрав подол наряда. Актриса продемонстрировала точеные бедра и утягивающее боди. Она не скрыла постройневшие формы, представ в объективе камеры.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
«Эти впечатления на всю жизнь», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Пегова. Многие осыпали ее комплиментами. Актриса впечатлила их своим преображением. «И виды под стать красивой и обаятельной Ирине», «Да, впечатлений будет масса! И это только на пользу, Ирочка! Райское наслаждение!», «Какая фигурка», «Преобразилась, похорошела», — стали писать подписчики.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды