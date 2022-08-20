Ирина Пегова в струящемся платье с открытой спинкой подчеркнула женственные формы на отдыхе

Ирина Пегова уже давно строит карьеру в киноиндустрии. Она снялась в таких картинах, как «Акушерка», «Домашний арест», «Родные». Также актриса играет в кино и зачастую принимает участие в телевизионных съемках. Несмотря на нестандартную фигуру она смогла показать класс на танцполе и на льду.
Этим летом Ирина постоянно была на съемках. Она примеряла женственные платья и даже парики. Свободное время актриса зачастую посвящала дочке Татьяне. Но недавно Пегова отправилась в отпуск. Она не скрывает, что давно ждала встречи с морем. На этот раз артистка устроила фотосессию на диком пляже.
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Пегова облачилась в струящееся платье макси и с узорами. Наряд подчеркнул ее декольте и талию, а также актриса оголила изящную спину. Она позировала на валуне, наслаждаясь видом на пенящиеся волны. Примечательно, что артистка отказалась от макияжа. Наряд также не скрыл ее изящные щиколотки.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
«Лучшее место. Всегда хочется туда вернуться», – написала она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Многие отметили, что ее наряд выгодно подчеркнул все достоинства. «Какая красота и Ассоль», «Русалка», «Какая вы неотразимая, космос!», «Это выглядит шедеврально», «Ваша фигура бесподобна», — прокомментировали кадры подписчики.