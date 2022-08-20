Ирина Пегова в струящемся платье с открытой спинкой подчеркнула женственные формы на отдыхе

Этим летом Ирина постоянно была на съемках. Она примеряла женственные платья и даже парики. Свободное время актриса зачастую посвящала дочке Татьяне. Но недавно Пегова отправилась в отпуск. Она не скрывает, что давно ждала встречи с морем. На этот раз артистка устроила фотосессию на диком пляже.

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