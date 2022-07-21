Копия папы: Пегова в платье в цветочек отметилась в кафе с повзрослевшей дочкой от Орлова

Ирина Пегова уже давно снимается в кино. В ее копилке десятки ролей. Примечательно, что актриса работала с Олегом Табаковым. Она играет в театре и гастролирует по городам. Также зрители не раз ее видели в телевизионных шоу.

Несмотря на нестандартную фигуру, артистка показала класс в «Танцах со звездами» и дошла до финала в «Ледниковом периоде».