Копия папы: Пегова в платье в цветочек отметилась в кафе с повзрослевшей дочкой от Орлова

Ирина Пегова уже давно снимается в кино. В ее копилке десятки ролей. Примечательно, что актриса работала с Олегом Табаковым. Она играет в театре и гастролирует по городам. Также зрители не раз ее видели в телевизионных шоу.
Несмотря на нестандартную фигуру, артистка показала класс в «Танцах со звездами» и дошла до финала в «Ледниковом периоде».
Этим летом Пегова много снимается. Недавно она делилась кадрами со съемок нового сезона сериала «Акушерка». Актриса каждый раз представала на публике в женственных нарядах и не боялась экспериментировать с образами.
А вот 21 июля у нее выдался выходной. Ирина отправилась в кафе, чтобы позавтракать. Компанию ей составила дочка Татьяна, которой уже 16 лет. Она была рождена от актера Дмитрия Орлова, но супруги развелись в 2011 году.
Пегова отметилась без макияжа и в платье с цветочным принтом. Ее наследница собрала волосы в хвост и надела толстовку цвета сочной травы.
Ирина Пегова с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Хочу такое утро каждый день! Идеальное начало дня!» — написала звезда.
Поклонники изумились тому, как молодо выглядит Ирина без косметики. Многие также заметили, что ее наследница повзрослела.
«Две красотульки», «В каком необычном красивом месте вы находитесь», «Милые девчонки, какие же вы классные», «Дочь — вылитая папа», «Милые девчонки, какие же вы классные», «Таня стала очень взрослой», «Ну какая у вас дочка большая! Вся с папу, но улыбка мамина», — стали писать подписчики.