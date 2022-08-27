Назло Тарасову: постройневшая Бузова в белоснежном бикини обнажила точеную фигуру

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на телевидении. За последние два года она стала еще больше работать. Артистка дает концерты и снимается в новых проектах.

Этим летом она снова ездила в Африку. А недавно телеведущая несколько дней провела в Сочи, чтобы отдохнуть. Звезда не скрывает, что для счастья ей не хватает сильного мужчины рядом.