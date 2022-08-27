Назло Тарасову: постройневшая Бузова в белоснежном бикини обнажила точеную фигуру

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на телевидении. За последние два года она стала еще больше работать. Артистка дает концерты и снимается в новых проектах.
Этим летом она снова ездила в Африку. А недавно телеведущая несколько дней провела в Сочи, чтобы отдохнуть. Звезда не скрывает, что для счастья ей не хватает сильного мужчины рядом.
Последние несколько дней Бузова проводила на съемках обновленной кулинарной передачи. Она не раскрывала подробности съемок, но делилась кадрами, на которых демонстрировала новые наряды. Артистка примеряла костюмы ярких тонов, мини-юбки и платья из шелка. А вот 27 августа она выложила фото, на котором позировала в купальнике.
Примечательно, что Ольга решилась на такой шаг, когда в Сети написала бывшему мужу Дмитрию Тарасову, заявив, что не будет с ним работать. Телеведущая припомнила ему измены, а также, как он выгнал ее из квартиры. Теперь она также решила ему утереть нос, показав постройневшую фигуру в белоснежном купальнике. Звезда оголила плоский живот. Тунику она предпочла оставить распахнутой.
Примечательно, что Ольга решила сделать ироничную подпись к фото.
« - Любимая, а ты умеешь готовить? - Я очень вкусно ставлю чайник», – написала звезда.
Поклонники восхитились снимком. Однако нашлись те, кто осудил ее за использование ретуши. «Какая красивая», «Купальник выглядит шикарно», «А что это за леди! Очки стильные», «Почему опять фотошопа тонна?», «Тут даже лицо не узнать», «Ну Дима о тебе уже не мечтает, козыряй квартирой», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды