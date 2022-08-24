«Очень элегантный образ»: Бузова в небесно-голубом костюме с жакетом на запах отметилась на съемках

Ольга Бузова уже давно работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Блондинка уже покинула проект, но ведет ряд новых передач.
Она также дает концерты и регулярно оказывается на премиях. Артистка привыкла быть в центре внимания, поэтому много времени уделяет внешности.
Недавно Бузова вернулась из Сочи, где несколько дней посвятила релаксу. Она пояснила, что хотела побыть в одиночестве. Но на днях артистка вернулась к работе. Она снимается в обновленном формате кулинарного шоу. Пока подробности телеведущая хранит в тайне, но хвастается образами. Она уже отметилась в оранжевом костюме, твидовой юбке и даже в белом мини-платье.
Вечером 24 августа Ольга сменила очередной лук. Она покрасовалась на камеру в небесно-голубом костюме. На этот раз блондинка выбрала брюки прямого кроя и жакет на запах с поясом, который визуально стройнит. Образ дополнила аккуратная укладка с косичкой и макияж с акцентом на глаза. Она осталась довольна аутфитом.
«Потрясающего цвета костюм! Нежно-голубой! Очень элегантный образ!» — отметила звезда.
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Поклонники признались, что лаконичный лук идет телеведущей. Многие стали писать ей комплименты. «Ну что за прекрасная леди», «Цвет точно волшебный! Так вас освежает», «Это очень красиво», «Ох, какой наряд», «Оля, ты выглядишь сегодня особенно женственно», «Любуюсь вами в этом костюме», — прокомментировали пост подписчики.