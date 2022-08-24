«Очень элегантный образ»: Бузова в небесно-голубом костюме с жакетом на запах отметилась на съемках

Ольга Бузова уже давно работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Блондинка уже покинула проект, но ведет ряд новых передач.

Она также дает концерты и регулярно оказывается на премиях. Артистка привыкла быть в центре внимания, поэтому много времени уделяет внешности.