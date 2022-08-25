От лифчика отказалась: Бузова в шелковом платье цвета припыленной розы блеснула формами на публике

24 августа она снялась в трех выпусках. Последний образ оказался провокационным. Ольга покрасовалась на публике в шелковом платье цвета припыленной розы. Наряд на тонких бретельках дополнил пояс, но он лишь подчеркнул выпирающий живот. Также телеведущая не скрыла пикантный нюанс – она не надела лифчик.

«Очень красивый образ. Пожалуйста покидайте огня для силы. Сила в Оле. Крутое шоу мы снимаем, крутые гости, все круто! Пошли работать», – заявила звезда.

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