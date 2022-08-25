От лифчика отказалась: Бузова в шелковом платье цвета припыленной розы блеснула формами на публике

Ольга Бузова давно стала медийной личностью. Она регулярно оказывается в центре внимания. Блондинка ведет несколько передач, дает концерты, участвует в премиях. Каждый раз она продумывает свои образы до мелочей. Зачастую ее стилистом становится Никита Карстен. Но в обычно жизни звезда сама подбирает себе луки.
Недавно Ольга вернулась из Сочи, где смогла отдохнуть. Теперь артистка постоянно проводит время на съемках обновленного кулинарного шоу. Она уже хвасталась яркими нарядами. Ей довелось примерить короткую юбку плиссе, твидовый костюм, струящиеся брюки. Бузова даже показала лук, в котором готова выйти замуж.
24 августа она снялась в трех выпусках. Последний образ оказался провокационным. Ольга покрасовалась на публике в шелковом платье цвета припыленной розы. Наряд на тонких бретельках дополнил пояс, но он лишь подчеркнул выпирающий живот. Также телеведущая не скрыла пикантный нюанс – она не надела лифчик.
«Очень красивый образ. Пожалуйста покидайте огня для силы. Сила в Оле. Крутое шоу мы снимаем, крутые гости, все круто! Пошли работать», – заявила звезда.
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Поклонники посчитали, что образ звезды выглядит неуместно. Многие осудили ее за внешний вид. Другие заметили, что фигура артистки не стала стройнее. «Оля, что за мешок на тебе?», «Живот торчит, пояс тут лишний», «Ой, опять без лифа! Ну куда это годится?», «А так в кадр пускают? У тебя же все торчит», — стали писать подписчики.