«Навеселе показала свои прелести»: Ольга Бузова на пляже устроил танцы, распахнув халатик

Этой осенью Ольга уехала в Турцию. Она решила устроить себе отпуск.

Телеведущая проводит время в роскошном отеле. Она не скрывает, что взяла с собой множество нарядов. Артистка каждый день загорает в бикини, а вечерами она отправляется в ресторан.

Накануне Бузова устроила веселье во время ужина. Она воспользовалась возможностью и устроила битье посуды.