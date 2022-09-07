«Навеселе показала свои прелести»: Ольга Бузова на пляже устроил танцы, распахнув халатик

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она ведет ряд новых передач на телевидении. Также блондинка продолжает давать концерты.
Примечательно, что Ольга славится своими скандальными образами. Она не боится выглядеть откровенно на красных дорожках. В обычной жизни звезда также выбирает пикантные образы.
Этой осенью Ольга уехала в Турцию. Она решила устроить себе отпуск.
Телеведущая проводит время в роскошном отеле. Она не скрывает, что взяла с собой множество нарядов. Артистка каждый день загорает в бикини, а вечерами она отправляется в ресторан.
Накануне Бузова устроила веселье во время ужина. Она воспользовалась возможностью и устроила битье посуды.
А вот 7 сентября Ольга решила отправиться на пляж. Она покрасовалась на улице в халатике с бахромой и босоножках на танкетке. С собой артистка взяла плетеную сумку и шляпку. Блондинка стала дефилировать на дороге. Бузова призналась, что хочет похвастаться своим образом, так как скоро будет купаться.
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А вот на пляже Ольга устроила танцы. Она решила покуражиться на публике.
При этом артистка распахнула халатик, оголив свои бедра. Телеведущая продемонстрировала скромный бюст. В последнее время ее часто критикуют за лишний вес.
Ольга Бузова предпочла не скрывать свои прелести. Она блеснула фигурой в лучах солнца.
Поклонники восхитились тем, как отдыхает Ольга. Но многие удивились, что она устроила танцы в общественном месте.
«Такая шоколадка», «Просто опять навеселе», «Оля, ты ведешь себя всегда так?», «Распугала весь пляж», «Навеселе показала свои прелести», «Ну ножки такие мощные», — стали писать подписчики.