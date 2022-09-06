«Говорят, что мы встречаемся»: Бузова в откровенном комбинезоне под зебру закружилась в танце с близким человеком

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она много лет посвятила скандальному шоу «Дом-2». Артистка не перестает работать над собой. Она занимается спортом и даже берет уроки музыки. При этом свободное время блондинка посвящает вечеринкам и посиделкам с подругами. Особое внимание звезда уделяет нарядам.
На этот раз Бузова устроила себе отпуск. Она уехала в Турцию, где теперь целыми днями загорает и купается. Артистка не стесняется позировать в бикини, хотя еще не вернулась в форму. Она каждый вечер предпочитает наряжаться, чтобы отправится на ужин в ресторан. Порой телеведущая выбирает слишком пикантные образы.
Ольга на этот раз решила похвастаться своим летним аутфитом. Она покрасовалась у зеркала в комбинезоне с мини-шортами. Наряд с принтом под зебру позволил оголить загорелые ноги и скромный бюст. Бузова заплела косы в афро стиле. Она осталась довольна тем, как выглядит. А компанию звезда составил PR-директор Антон.
«Сегодня наш ждет большое путешествие. Смотрите, какой комбинезончик! Мне кажется, я подзагорела», – поделилась она.
А вот потом Бузова не только поужинала, но и устроила медленный танец со своим менеджером. Антон ее закружил под открытым небом. При этом потом артистка едва не упала.
«А потом говорят, что мы встречаемся!» – заявила она.
«Кто?» – удивленно сказал ей Антон.
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Поклонники восхитились тем, как выглядела Ольга. Хотя многие удивились, что она так близка со своим помощником. Напомним, что в последнее время телеведущая не говорит о личной жизни. При этом она признавалась, что ей часто делают предложение руки и сердца. Пока достойного мужчину Бузова не встретила.