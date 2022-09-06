«Говорят, что мы встречаемся»: Бузова в откровенном комбинезоне под зебру закружилась в танце с близким человеком

А вот потом Бузова не только поужинала, но и устроила медленный танец со своим менеджером. Антон ее закружил под открытым небом. При этом потом артистка едва не упала.

«А потом говорят, что мы встречаемся!» – заявила она. «Кто?» – удивленно сказал ей Антон.

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