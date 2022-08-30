«Натянула до ушей»: Клава Кока в кроп-топе и брюках засветила стринги-ниточки на публике

Клава Кока стала особенно популярна за последние несколько лет. Она не скрывает, что известность пришла к ней не сразу. Певица приняла участие в шоу, а потом подписала контракт с крупным лейблом. Теперь она собирает полные стадионы.
Артистка уже нашла свой в стиль в одежде. Она носит броские молодежные образы с пикантными деталями.
На этот раз Кока отправилась на гастроли. Перед этим она успела похвастаться квартирой в Москве, от которой получила ключи. Певица признавалась, что хорошо зарабатывает. На этот раз она приехала в Тольятти. На этот раз артистка выбрала наряд в фиолетовых тонах, которые подчеркнули ее формы.
На этот раз Клава подчеркнула свои формы. Она щегольнула в кроп-топе и брюках клеш. Певица обнажила мягкий животик. Лук дополнили туфли на каблуке. Она дефилировала на сцене и танцевала. Кока засветила стринги-ниточки, которые выглядывали из под брюк. К слову, это модный тренд этого года, который подхватили многие селебрити.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие признались, что она сразила их своим умопомрачительным нарядом. «Ох, какая вы крутая», «Цвета обалденные», «Любуюсь вашими формами», «Ну классная девочка, формы, все при ней», «Натянула до ушей стринги», «Как же хорошо», «Ох, игривая натура», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды