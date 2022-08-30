«Натянула до ушей»: Клава Кока в кроп-топе и брюках засветила стринги-ниточки на публике

Клава Кока стала особенно популярна за последние несколько лет. Она не скрывает, что известность пришла к ней не сразу. Певица приняла участие в шоу, а потом подписала контракт с крупным лейблом. Теперь она собирает полные стадионы.

Артистка уже нашла свой в стиль в одежде. Она носит броские молодежные образы с пикантными деталями.