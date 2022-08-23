Клава Кока показала дизайнерский ремонт в новой квартире в Москве, которую ждала 2 года

Клава Кока является молодой популярной певицей. Она прославилась благодаря шоу «Молодая кровь». С ней подписал контракт крупный лейбл. Она стала выпускать хиты и спела дуэтом с Александром Реввой. Теперь артистка частая гостья на премиях и фестивалях. В свои 26 лет она уже путешествует по всему миру. А два года звезда купила себе на день рождения квартиру в Москве.