Клава Кока показала дизайнерский ремонт в новой квартире в Москве, которую ждала 2 года

Клава Кока является молодой популярной певицей. Она прославилась благодаря шоу «Молодая кровь». С ней подписал контракт крупный лейбл. Она стала выпускать хиты и спела дуэтом с Александром Реввой. Теперь артистка частая гостья на премиях и фестивалях. В свои 26 лет она уже путешествует по всему миру. А два года звезда купила себе на день рождения квартиру в Москве.
На днях Клава похвасталась тем, что получила заветные ключи. В ее квартире завершился ремонт. Певица приехала на новой машине, чтобы показать, где теперь будет жить. Она призналась, что теперь в ее доме вид из окна, о котором она мечтала. А соседкой артистки оказалась Айза Анохина, которая поспешила ее поздравить.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что Кока на некоторых фото позировала в гостиной. В своей квартире она сделала дизайнерский минималистический ремонт. Стены были покрашены в цвет яичной скорлупы. Она установила кондиционер, развесила картины. А вот в спальне теперь есть огромное зеркало и кровать черного цвета. Поклонники поздравили артистку с таким важным событием.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды