«Невеста с приданым»: Клава Кока получила ключи от квартиры в Москве с видом мечты

Клава Кока является популярной молодой исполнительницей. Она выступает на премиях и фестивалях. Зачастую артистка устраивает гастроли. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает.
А благодаря дуэтам с Александром Реввой, Мари Краймбрери и другими звездами, ее популярность только растет. А недавно она свой отпуск провела в США.
Зачастую Клава хвастается женственными нарядами. Она признается, что мечтает найти любовь. Певица дружит с Егором Кридом и многими другими парнями, но бойфренд у нее пока не появился. Зато певица обзавелась недвижимостью в Москве. Она похвасталась тем, что получила ключи от квартиры. Кока призналась, что также поменяла цвет у своей машины.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Певица решила продемонстрировать некоторые кадры, на которых позировала в светлой спальне. Она также отметилась в гостиной. Везде были стены цвета слоновой кости и светлая мебель.
«Невеста с приданым, получается. Сегодня получила ключи от своей первой квартиры в центре с видом мечты, купленной еще два года назад. Ну и машинка у меня теперь упакована в новом цвете. Рада как ребенок. Хотя я и есть... Ура, принимаю поздравления», — написала звезда.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды