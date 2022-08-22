«Невеста с приданым»: Клава Кока получила ключи от квартиры в Москве с видом мечты

Клава Кока является популярной молодой исполнительницей. Она выступает на премиях и фестивалях. Зачастую артистка устраивает гастроли. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает.

А благодаря дуэтам с Александром Реввой, Мари Краймбрери и другими звездами, ее популярность только растет. А недавно она свой отпуск провела в США.