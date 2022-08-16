Фитоняшка: Клава Кока в огненных лосинах и топе блеснула подкачанными формами на пляже в Лос-Анджелесе

Клава Кока является известной исполнительницей. Она уже больше пяти лет выступает на сцене. Певица выпустила несколько хитов.
Она уже пела с Александром Реввой, Нилетто и Мари Краймбрери. Артистка часто гастролирует не только в России. Она облачается в современные дерзкие наряды, которые подчеркивают ее достоинства.
Этим летом Клава уехала в США. Она решила провести отпуск в Лос-Анджелесе. Певица призналась, что часто катается на велосипеде и скейтборде. Она то и дело носит топики и оголяет живот. Артистка заявила, что счастлива и довольна своей жизнью.
На этот раз Клава опубликовала пикантные кадры. На одном из фото она позировала в лосинах с пламенем и топике в облипку. Наряд подчеркнул ее идеальные изгибы фигуры. Певица продемонстрировала плоский живот на пляже. Кока призналась, что возвращается домой, но уже скучает по любимым местам в США.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Какая яркая и необычная», «Ну что за формы», «Там точно все на вас смотрели», «Ох, ну что за фигурка», «Клава, сияешь», «Отдохнувшая, пылающая девочка», «Горишь, пташка», — стали писать подписчики.