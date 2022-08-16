Фитоняшка: Клава Кока в огненных лосинах и топе блеснула подкачанными формами на пляже в Лос-Анджелесе

Клава Кока является известной исполнительницей. Она уже больше пяти лет выступает на сцене. Певица выпустила несколько хитов.

Она уже пела с Александром Реввой, Нилетто и Мари Краймбрери. Артистка часто гастролирует не только в России. Она облачается в современные дерзкие наряды, которые подчеркивают ее достоинства.