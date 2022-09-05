Селинка тоже утеплилась: Валерия в джинсах и куртке цвета припыленной розы вышла на прогулку с внучкой

Если летом Валерия носила платья и проводила время с мамой на природе, то с наступлением осени у нее началась пора гастролей. Певица на днях выступила в Новом Уренгое. Она щегольнула на улицах в тренче и джинсах, но пожаловалась на суровый климат.

А вот на днях звезда вернулась в Москву. Она уже познакомилась с новорожденным внуком Пригожина. А 5 сентября звезда проведала свою внучку Селин.