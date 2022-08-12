Муж залюбовался: невестка Орбакайте в белом платье с разрезами блеснула идеальной фигурой

Алена Краснова и Никита Пресняков не скрывают своих чувств. Они устроили романтичную фотосессию.
Алена Краснова

Алена Краснова. Фото: соцсети звезды

Алена Краснова является частью большой звездной семьи. Она недавно отметила пятую годовщину со дня свадьбы с Никитой Пресняковым.

Сын Кристины Орбакайте долгое время был холостяком, но соседка по даче его очаровала. Пара много путешествует и любит устраивать вечеринки. Не так давно она повеселились с друзьями за городом на бывшей даче Аллы Пугачевой. 

На днях Никита погулял с женой в парке. Так как она работает моделью, то всегда продумывает свои наряды. Алена не скрывает, что порой в ее гардеробной нет места, поэтому наряды она продает. На прогулке девушка была в корсете, а для празднования годовщины блондинка купила белое силуэтное платье с разрезами. Этот наряд она надела для фотосессии. 

Наряд подчеркнул точеную фигуру невестки Орбакайте. Она дополнила лук босоножками с квадратным мысом и сделала голливудскую укладку.

Алена дурачилась вместе с мужем на камеру. При этом она едва не засветила все свои прелести. А потом Краснова позировала в после в романтической обстановке. 

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Алена Краснова и Никита Пресняков. Фото: соцсети звезды

«С детства люблю метал и тяжелое музло в целом, но при этом я очень сентиментальный романтик и ничего не могу с этим поделать», – признался Никита. 

Поклонники восхитились кадрами. Многие признались, что супруги смотрятся гармонично. Их осыпали комплиментами. Алена сразила их своей фигурой и смелым нарядом.

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