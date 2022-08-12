Муж залюбовался: невестка Орбакайте в белом платье с разрезами блеснула идеальной фигурой

Наряд подчеркнул точеную фигуру невестки Орбакайте. Она дополнила лук босоножками с квадратным мысом и сделала голливудскую укладку.

Алена дурачилась вместе с мужем на камеру. При этом она едва не засветила все свои прелести. А потом Краснова позировала в после в романтической обстановке.

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