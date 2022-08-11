«Хорошо и точка»: невестка Орбакайте в модных брюках карго и кожаном топе отметилась с Пресняковым в парке

Никита Пресняков уже много лет занимается музыкой. Он пошел по стопам своей мамы Кристины Орбакайте и бабушки Аллы Пугачевой.

Еще в детстве у него обнаружил талант папа Владимир Пресняков. Примечательно, что артист стесняется своей звездой семьи и всего добивается сам. Уже пять лет рядом с ним находится жена Алена Краснова.