«Хорошо и точка»: невестка Орбакайте в модных брюках карго и кожаном топе отметилась с Пресняковым в парке

Никита Пресняков уже много лет занимается музыкой. Он пошел по стопам своей мамы Кристины Орбакайте и бабушки Аллы Пугачевой.
Еще в детстве у него обнаружил талант папа Владимир Пресняков. Примечательно, что артист стесняется своей звездой семьи и всего добивается сам. Уже пять лет рядом с ним находится жена Алена Краснова.
В этом году пара уже ездила в США. Никита показывал жене Нью-Йорк и Майами. Но даже в Москве они редко сидят дома. Влюбленные предпочитают проводить время с друзьями.
Также внук Пугачевой дает концерты, а его жена устраивает фотосессии и демонстрирует трендовые наряды на съемках, так как работает моделью.
А вот 11 августа они решили устроить свидание в парке. Алена облачилась в ультрамодные брюки карго и кожаный топ-корсет. Сумочка дополняла ее образ.
Невестка Орбакайте прокатилась на самокате. Она насладилась жаркой погодой в столице. С ней был Никита, который увидел подростков, фанатеющих от аниме. Он с радостью сделал с ними фото.
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«Хорошо и точка», – написала Краснова.
Влюбленные не часто делятся кадрами. Никита в этот день признался, что является настоящим романтиком, хотя в музыке у него совсем другие предпочтения.
Поклонники осыпали пару комплиментами. К слову, недавно Алену заподозрили в беременности. Но этот наряд подчеркнул ее стройную фигуру.
Алена Краснова и Никита Пресняков. Фото: соцсети звезды