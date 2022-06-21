Модная штучка: невестка Орбакайте в платье-рубашке отметилась в столичном баре

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он тоже стал певцом и актером. В прошлом году наследник звезды стал играть в театре.
Он уже около пяти лет счастлив с женой Аленой Красновой. В свое время они сыграли пышную свадьбу. Теперь влюбленные много путешествуют, а вот о детях пока не думают.
Недавно пара провела время в США. Никита устроил отдых возлюбленной в Майами, где она смогла позагорать и устроить дефиле. Также супруги несколько дней провели в Нью-Йорке, где смогли повеселиться.
А на днях Пресняков вернулся в Россию с женой. 20 июня невестка Орбакайте решила развеяться и отправилась в столичный бар. Она отметилась там в платье-рубашке и ботинках. Алена поделилась кадрами из заведения.
Алена Преснякова. Фото: соцсети звезды
Жена Никиты восхитила поклонников. Она работает моделью, поэтому всегда в курсе модных тенденций. Алена предстала в стильном наряде, который актуален в этом сезоне.
«Очень красивая», «Как вы быстро перемещаетесь», «Очень милая», «А Никита делал фото?», «Ноги идеальные», «Вы бесподобны», Ох, какая красотка«, «Вы в любой точке мира находите крутые места», — прокомментировали кадры подписчики.