Модная штучка: невестка Орбакайте в платье-рубашке отметилась в столичном баре

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он тоже стал певцом и актером. В прошлом году наследник звезды стал играть в театре.

Он уже около пяти лет счастлив с женой Аленой Красновой. В свое время они сыграли пышную свадьбу. Теперь влюбленные много путешествуют, а вот о детях пока не думают.