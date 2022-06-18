С челкой-шторкой и шиньоном: Пугачева в молочном наряде с вырезом щегольнула на вилле в Израиле

В последнее время Галкин постоянно находится на гастролях. Он не растерялся и расписал себе концерты не только в Израиле, но и Европе. Но 18 июня артист отметил свой день рождения с семьей.

Рядом с ним была и жена. Алла Борисовна предстала в молочном наряде с вырезом. Она сделала укладку с челкой-шторкой и придала объем с помощью шиньона.

Макияж с контурингом сделал е лицо более худым. Певица приготовилась отведать десерт. А также за столом были подросшие двойняшки. Лиза стала еще более светлой, как мама.