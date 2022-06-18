С челкой-шторкой и шиньоном: Пугачева в молочном наряде с вырезом щегольнула на вилле в Израиле

Алла Пугачева уже давно стала легендарной певицей. Однако концерты она дает крайне редко. Теперь артистка предпочитает посвящать себя семье.
Примечательно, что она растит двойняшек Лизу и Гарри. А рядом с Примадонной находится ее муж и главная опора Максим Галкин. Уже несколько месяцев они находятся в Израиле, где остановились на вилле брата юмориста.
В последнее время Галкин постоянно находится на гастролях. Он не растерялся и расписал себе концерты не только в Израиле, но и Европе. Но 18 июня артист отметил свой день рождения с семьей.
Рядом с ним была и жена. Алла Борисовна предстала в молочном наряде с вырезом. Она сделала укладку с челкой-шторкой и придала объем с помощью шиньона.
Макияж с контурингом сделал е лицо более худым. Певица приготовилась отведать десерт. А также за столом были подросшие двойняшки. Лиза стала еще более светлой, как мама.
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что Пугачева похорошела, отдыхая на вилле.
«Чудесная семья», «Торт бомба конечно! Тоже захотела такой», «Алла такая красотка», «Макияж прям сильно выделил скулы! Но все равно красотка», «Какие все счастливые», «Лиза стала еще больше похожа на маму», «Как детки изменились», — прокомментировали пост подписчики.