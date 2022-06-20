Ангельски хороша: невестка Орбакайте в крошечном топе сверкнула своими прелестями на улицах Нью-Йорка

Алена Краснова уже давно счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Она была его соседкой по даче, а после знакомства у них закрутился роман.
Старший сын Кристины Орбакайте не скрывает, что является романтиком. Влюбленные давно живут в столичной квартире, которую им подарила Примадонна. Пара любит путешествовать.
Недавно Никита привез жену в США. Они провели отпуск в Майами, где Алена то и дело щеголяла в бикини. Она продемонстрировала точеную фигуру, купаясь в океане. А потом супруги на несколько дней приехали в Нью-Йорк, где успели повеселиться с друзьями, посетить бары и кинотеатр.
На этот раз невестка Орбакайте поделилась кадрами, на которых позирует в широких брюках и миниатюрном пудровом топе на улицах большого города. Жена певца не только обнажила плоский живот, но и блеснула грудью. Она не скрыла свои прелести.
Алена Преснякова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились фигурой Алены. Многие осыпали ее комплиментами.
«Горячая штучка», «Фигура супер», «Алена, подскажите, пожалуйста, бренд брюк-карго», «Живот идеальный», «Вы бесподобны», «Красивая блондинка», «Словно явление ангела», «Такие топы придумали для тебя», «Ты богиня», «Ох, что за фея», — прокомментировали пост подписчики.