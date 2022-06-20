Ангельски хороша: невестка Орбакайте в крошечном топе сверкнула своими прелестями на улицах Нью-Йорка

Алена Краснова уже давно счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Она была его соседкой по даче, а после знакомства у них закрутился роман.

Старший сын Кристины Орбакайте не скрывает, что является романтиком. Влюбленные давно живут в столичной квартире, которую им подарила Примадонна. Пара любит путешествовать.